25مرشحًا يخوضون انتخابات مجلس غرفة الأحساء والاقتراع 21شعبان

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء للدورة العاشرة (1438هـ – 1442هـ)، عن القائمة النهائية للمرشحين الذين تم قبول طلبات ترشحهم، مبيّنة أن عددهم بلغ 25 مرشحًا لقائمتي التجار والصناع، محددة يوم الانتخابات في الأربعاء 21شعبان الجاري، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى التاسعة مساًء، بفندق الأحساء إنتركونتيننتال.

وعرضت اللجنة التي يترأسها محمد بن أحمد المالكي، وعضوية عامر بن فالح العنزي، وعبدالله بن صالح الهلالي، في اجتماع لها مع المرشحين، بقاعة الشيخ عبدالعزيز العفالق في الغرفة مؤخرًا، الآليات والضوابط والاشتراطات والجوانب الأخرى ذات العلاقة بالعملية الانتخابية، ولاختيار المراقبين للمركز الانتخابي ممن يمثلون المرشحين في العملية الانتخابية، مبينةً النشاطات والأعمال المحظورة على المرشحين في حملاتهم الانتخابية.

ودعت اللجنة المرشحين لاختيار ثلاثة ناخبين غير مرشحين، ولا تربطهم قرابة بأحد المرشحين حتى الدرجة الثالثة لتمثيلهم في عملية الانتخاب كمراقبين، واختيارهم بطريق التصويت أمام لجنة الإشراف قبل موعد الانتخاب بأسبوع على الأقل، مشددة على المراقبين الالتزام بالسرية حيال عملية الانتخاب، واعتماد موعد انطلاق الاقتراع عند العاشرة صباح يوم الأربعاء الـ 21 من شعبان الجاري.

وبيّت اللجنة خلال الاجتماع أن جميع الناخبين والناخبات يجب أن يكونوا من المقيدين في السجل التجاري ضمن دائرة الغرفة قبل 29/3/1438هـ، وأن تكون سجلاتهم سارية المفعول، وأن يكونوا من المسددين لاشتراكاتهم بالغرفة لعام 2016م، قبل 28/12/2016م، وأن تكون اشتراكاتهم بالغرفة سارية المفعول لعام 2017م، منبهةً بأن قائمة المرشحين النهائية عن فئة التجار ضمت ثمانية عشر اسمًا، فيما اشتملت قائمة فئة الصناع على سبعة أسماء فقط.

وعدّدت اللجنة كافة الشروط والضوابط التي يجب مراعاتها خلال مراحل العملية الانتخابية، ومنها: أن يكون اسم (الناخب / الناخبة) ومنصبه مقيدًا في السجل التجاري، إحضار الهوية الوطنية، للمنشأة (مؤسسة أو شركة) صوتًا واحدًا وإن تعددت فروعها، (أصحاب / صاحبات) المؤسسات الفردية يصوتون بأنفسهم لدى اللجنة، أو ينوب عنهم مدير المؤسسة بموجب تفويض على مطبوعات المؤسسة مصدق عليه من الغرفة، وتؤكد المؤسسة أنه موجود على رأس العمل، من لا يجيد القراءة والكتابة يمكنه الاستعانة باللجنة، لا يسمح باستخدام الهاتف الجوال داخل قاعة الاقتراع السري وغيرها.

جدير بالذكر، أن الغرفة أعدت بشكل مبكر قوائم بأسماء الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات وفق الشروط التي حددتها لائحة الانتخابات المنبثقة عن نظام الغرف التجارية السعودية، وذلك على موقع الغرفة الإلكتروني، متيحة لمن يرغب الاستفادة منها في عمليات الانتخابات، التي ستجرى لمدة يوم واحد، وذلك بفندق الأحساء انتركونتننتال.

يُشار إلى أن تجربة انتخابات الغرف التجارية الصناعية في المملكة أصبحت تجربة ناجحة وممارسة عملية متطورة تقدم أنموذج انتخابي يعزّز قيم التنافس الشريف في البرامج والأهداف والمشاريع، وإبراز صور الوفاء والولاء الوطني لصالح تنمية وتطوير المجتمعات المحلية وتبني المبادرات النوعية التي تسهم في رسم السياسات والخطط الاقتصادية والتنموية.