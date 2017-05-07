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الأحد, 11 شعبان 1438 هـ, الموافق 7 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

بهدف تطوير الشباب السعودي.. تقنية الدمام تفتتح نادي توسماسترز العالمي

بهدف تطوير الشباب السعودي.. تقنية الدمام تفتتح نادي توسماسترز العالمي

الأحساء – “الأحساء اليوم”

احتفلت الكلية التقنية بالدمام، بتدشين مصنع القادة المؤثرين في المجتمع ممثلًا في افتتاح أول نادي توسماسترز عربي في الكلية التقنية بالدمام؛ بهدف إعداد وتطوير الشباب السعودي ليكون قادرًا ومؤثرًا.

وجاءت تلك الخطوة بمبادرة عميد الكلية أحمد بن عبد الكريم الثنيان، الذي رحّب بالمبادرة ودعمها وتحمس لها ولم يألُ جهدًا في التوجيه ومد يد العون؛ مما كان له الأثر الكبير في نجاح هذه المبادرة حتى رأت النور، بحضور رئيس قطاع أندية التوسيماسترز بالمملكة العربية السعودية الدكتور سليمان الماضي، وقائد مدينة التوسيماسترز بالمملكة المهندس عبدالعزيز الدليجان.

وأشار “الدليجان” إلى أن هذه المبادرة تحتفي بلغتنا الرسمية وتنتصر لها، مقدمًا شرحًا مفصلًا عن معنى التوسيماسترز، وأنها منظمة عالمية غير ربحية، وهى تعزز من خبرة الجميع على ممارسة وتعليم فنون الإلقاء والإصغاء والتفكير وتطوير المهارات القيادية، وكيفية ألقاء الخطب الارتجالية.

وشهد الحفل، الذي  حضره العديد من الوفود المحبة للغتنا العربية واحتفاء بها، وقدمه عريف الحفل عضو نادي فصاحة توسيماسترز أحمد الدوسرى، بمشاركة قادة من ناديي غرفة الشرقية وفصاحة، شهد تقديم عرض مسرحي نموذجي؛ بهدف تعريف الضيوف والأعضاء الجدد بأنشطة وأنظمة أندية التوسيماسترز، حيث استمتع الحضور بالعروض التي قدمت على خشبة مسرح الكلية والتي أثارت مشاعر الحاضرين وتحمسهم للاشتراك فيه.

ومن جهة أخرى، أوضح عميد كلية التقنية بالدمام أحمد الثنيان، أن الاشتراك في هذا النادي متاح للجميع من داخل الكلية وخارجها، إضافة إلى وجود بعض الشروط البسيطة التي يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط الخاص بالنادي، مختتمًا حديثه بالتنويه بأهمية المشاركة والاستفادة بإمكانيات التوسيماسترز العالمية.

وفي ختام الحفل، طلب رئيس قطاع أندية التوسيماسترز بالمملكة، من الطلاب ضرورة المشاركة في مثل هذه الأندية لما تساهم فيه من تطوير لمهارات التواصل والقيادة لدى الشباب، والتي تعد من أولويات حكومتنا الرشيدة ومن أهم أهداف رؤية المملكة 2030.

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