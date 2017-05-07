الصناعي الثالث بالأحساء يكرّم 20متدربًا شاركوا في أعمال الصيانة بالجنادرية

الأحساء – “الأحساء اليوم”

كرّم وكيل التدريب بالمعهد الصناعي الثانوي الثالث بالأحساء المهندس خالد الظفر، أخيرًا، 20 متدربًا متطوعًا في “فريق الصيانة”، الذي نفّذته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ضمن جناحها المشارك في مهرجان الجنادرية 31.

وكان فريق الصيانة القادم من المعهد الثالث عمل طوال مدة المهرجان الوطني لثلاث فترات يوميًا؛ للقيام بأعمال الصيانة والدعم المهني لمرافق الجهات المشاركة في حالة حدوث أي عطل طارئ في تخصصات الكهرباء والتمديدات الصحية والتبريد والتكييف والنجارة واللحام.

وفي السياق، قال المهندس الظفر، إن الفريق المشارك كان امتيازًا حقيقيًا للمعهد في جودة الصيانة ومعالجة الأعطال فور حدوثها بدقة وإتقان، حيث قدم الفريق نموذجًا راقيًا للعمل المهني والأداء المتميز مما جعله ينال ثقة واحترام الجميع.

أما وكيل شؤون المتدربين بالمعهد المهندس أحمد البدنة، فأشار إلى أن إدارة التشغيل والصيانة بالمهرجان خصّصت للفريق موقعًا خاصًا به شاملًا على وسائل الاتصال والمتابعة التي تسهل تنسيق المهام بين أفراد الفريق وإتمامها على أكمل وجه، إضافة إلى سيارات الصيانة الحديثة التي جهزتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالعدد والأدوات الصناعية اللازمة.

وبيّن ” البدنة” أنّ فريق الصيانة تكّون من خمسة متدربين من قسم الكهرباء الإنشائية، وثلاثة متدربين من قسم التمديدات الصحية، وثلاثة متدربين من قسم السيارات، ومتدربين اثنين من قسم التبريد والتكييف، أربعة متدربين من قسم النجارة العامة، وثلاثة متدربين من قسم اللحام.

من جهته، اعتبر مدير المعهد المهندس عبدالرحمن الذكر الله، أن “الفريق المشارك بالجنادرية 31 تجربة ثرية سنعمل من خلالها على بناء شراكة مجتمعية مع المؤسسات التطوعية في الأحساء”، لافتًا إلى أن هذه المشاركة هي الثانية على التوالي لمتدربي المعهد في أعمال الصيانة بالمهرجان، متمنيًا في الوقت نفسه أن يجد هؤلاء المتميزين بيئة عمل جاذبة لهم بعد التخرج.