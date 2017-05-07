السجن 12 عاماً لـ”سوري” شرع في تنفيذ عملية انتحارية ضد قوات الأمن بموسم الحج

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، اليوم، حكماً ابتدائياً بحق متهم (سوري الجنسية) بالسجن (12) سنة ومصادرة الذاكرتين القلميتين المضبوطتين بحوزة المدعى عليه، وإغلاق حساباته في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ومنعه من الكتابة في هذا الموقع، وإبعاد المدعى عليه من البلاد اتقاء لشره بعد تصفية ما له وعليه من حقوق.

وذلك بعد ثبوت إدانته بتأييده تنظيم ما يسمى داعش الإرهابي ومبايعته لزعيمه على السمع والطاعة، وانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفيره حكومة هذه البلاد وولاة أمرها حفظهم الله ورجال الأمن، وشروعه في تنفيذ عملية انتحارية لصالح تنظيم ما يسمى داعش الإرهابي ضد القوات الأمنية المشاركة في موسم الحج وكتابة عدة تغريدات لأجل ذلك عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) يطلب فيها من متابعيه أن يحللوه وأن يدعوا له بالتوفيق والسداد، وإعداده وإرساله وتخزينه ما من شانه المساس بالنظام العام من خلال من خلال إنشاءه عدة حسابات في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) واستخدامها في التواصل مع عناصر تنظيم ما يسمى داعش الإرهابي ونشر بياناته والترويج لأفكاره المنحرفة، وكتابته عن طريقها لتغريدات يصف فيها ولاة أمر هذه البلاد حفظهم الله بالطواغيت، وتخزينه في الذاكرتين المضبوطتين بحوزته لصور شعار تنظيم ما يسمى داعش الإرهابي، وشروعه في الحج بدون تصريح.