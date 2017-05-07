4334 موظفة في برنامج “العمل عن بعد” بعد عام على إطلاقه

“الأحساء اليوم” – الأحساء

وصل عدد العاملات عن بعد نحو 4334 موظفة بنهاية شهر مارس الماضي، بعد مرور نحو عام وشهرين على إطلاق برنامج “العمل عن بعد”.

وقالت المشرفة على برنامج “العمل عن بعد” في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتورة أمل الشقير، إن عدد العاملات في البرنامج خلال العام الماضي كان يقدر بنحو ألف موظفة، أما بنهاية مارس وصل إلى 4334 موظفة، بزيادة بلغت نحو 333 %، مؤكدة أن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” يدعم رواتب العاملين في البرنامج لمدة عامين، بحسب “الحياة”.

وأضافت أن أكثر المهن التي استقطبت الفتيات هي أخصائية تسويق، ومدخلات بيانات، ومحللة نظم، ومندوبات تسويق، ومساعد إداري، مشيرة إلى أن رواتب العمل عن بعد لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، حيث تختلف بحسب حجم الشركة وطبيعة الرواتب فيها التي وصل عددها لأكثر من 500 منشأة.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أطلقت برنامج العمل عن بعد في يناير من العام الماضي، متوقعة أن تصل عدد الوظائف إلى 141 ألفا خلال 2020.