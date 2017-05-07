الأرصاد: حالة ربيعية ممطرة على بعض مناطق المملكة بدءاً من اليوم

“الأحساء اليوم” – الأحساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار رعدية تُصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحُدّ من مدى الرؤية الأفقية، واستمرار الحالات الربيعية الممطرة على بعض مناطق المملكة ابتداءً من مساء اليوم، وذلك على مناطق الرياض والشرقية والقصيم وحائل، وتمتد إلى منطقة المدينة المنورة وعلى الأجزاء الجنوبية والشرقية لمنطقة الحدود الشمالية.

كما توقعت الهيئة استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تُصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية على مرتفعات مناطق جازان، ونجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية منها، في حين لا يُستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لمناطق جازان، وعسير ، ومكة المكرمة بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة.

ودعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الجميع إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر تقلبات الطقس في مثل هذه الحالات الجوية، ومتابعة نشرات الطقس والتقارير والانذارات الصادرة عنها في الموقع الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.