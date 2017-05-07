متدربو تقنية الأحساء في زيارة علمية لـ”البريد” للتعرف على آخر المستجدات

الأحساء – “الأحساء اليوم”

تعرّف (42) متدربًا من قسم التقنية الإدارية بالكلية التقنية بالأحساء، على آخر مستجدات البريد السعودي وأحدث الخدمات التي يقدمها، وذلك خلال قيامهم بزيارة علمية إلى بريد محافظة الأحساء لتطبيق ما تدربوا عليه في مقرر الاتصالات الإدارية وتحديدًا في وحدة البريد.

وفي السياق، أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام ومدرب المقرر بالكلية وليد بن محمد الشويهين، أن الزيارة جاءت بتوجيهات رئيس قسم التقنية الإدارية عبدالله بن موسى الذكرالله، وتهدف إلى الإلمام بالجوانب العملية حتى تكون بالتزامن مع الجانب النظري الذي تم التدرب عليه في الكلية في موضوع أعمال وحدة البريد.

وبدأ المتدربون، الذين كان في استقبالهم رئيس العلاقات العامة ببريد الأحساء عبدالله بن علي الراشد، الجولة من قسم الاستقبال، حيث تعرفوا على واصل العالمي وكيفية التسجيل فيه وأهميته، وتطبيق عملي على كيفية عمل محطات الطرود الآلية التي تعمل (24) ساعة في سبعة أيام، وكذلك الاطلاع على خدمة مريح وجامعي والبريد الممتاز، ومن ثم التعرف على الطرود البريدية وأحجامها وأوزانها وكيفية تتبع حركة سيرها.

إلى هنا، تجوّل المتدربون في أقسام المسجل والبريد العادي ورسميات الدوائر الحكومية، وكذلك قسم البريد الوارد الداخلي والدولي، وكيفية فرز وتغليف الرسائل، إلى جانب التعرف على البريد الصادر الداخلي والدولية، وقسم الصناديق البريدية، والإطلاع على الدليل الإرشادي لرموز العنوان البريدي لمدينتي الهفوف والمبرز، وأيضًا خرائط نظام العنوان البريدي والتعرف على صناديق المنازل والشقق وبرنامج التسوق الإلكتروني “إي مول”.

وفي ختام الزيارة، قدّم مدير العلاقات العامة وليد الشويهين، باسم الكلية ونيابة عن المتدربين، شهادة شكر وتقدير لمدير بريد الأحساء فهد بن إبراهيم بوطويبة؛ على حسن الحفاوة والاستقبال، وكذلك الرصيد المعرفي الذي تحصلوا عليه المتدربين من هذه الزيارة العلمية، كما نقل تحيات وشكر عميد الكلية عادل بن عبدالله المحبوب، ووكلاء الكلية؛ لبريد الأحساء على استضافة أبنائهم المتدربين في الزيارة الميدانية العلمية للاطلاع على حركة سير المراسلات والأعمال المعالجة البريدية الصادرة والواردة والتقنيات البريدية ومحطات الطرود؛ ليختتم بأخذ الصور التذكارية بهذه المناسبة.