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الأحد, 11 شعبان 1438 هـ, الموافق 7 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

جامعة الملك فيصل تدرّب منسوبي “بر الصالحية” على مهارات التواصل مع المتبرعين

جامعة الملك فيصل تدرّب منسوبي “بر الصالحية” على مهارات التواصل مع المتبرعين

الأحساء – “الأحساء اليوم”

نظّمت وكالة الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع ممثلة في إدارة تطوير الشراكة المجتمعية، يوم الأربعاء الماضي، دورة تدريبية بعنوان “مهارات التواصل مع المتبرعين”، استهدفت موظفي الاستقبال بالجمعية وعددهم (10) متدربين، وذلك بالتنسيق مع مدير جمعية البر في مركز الصالحية عبدالله بن يوسف المهيني، وبالتعاون مع مسؤول قسم الاستقبال بالمركز خالد بن علي المدربي.

وفي السياق، أكد المشرف على إدارة تطوير الشراكة المجتمعية الدكتور مهنا بن عبد الله الدلامي، أهمية عقد مثل هذه الدورات، التي تلبي احتياجات منسوبي مؤسسات العمل الخيري بمحافظة الأحساء، وتحقق رغباتهم، وتتماشى مع توجيهات القيادة العليا في الجامعة انطلاقًا من رؤية جامعة الملك فيصل نحو تعزيز الشراكة المجتمعية ودورها المتميز في التواصل مع كافة قطاعات المجتمع المحلي، وتعزيزًا للتعاون بين الجامعة وجمعية البر.

وقدّم الدورة مسؤول وحدة الاستشارات والبرامج بإدارة تطوير الشراكة المجتمعية الدكتور تامر محمد عبد الغني إبراهيم، الذي استعرض الحقائق العلمية للاتصال، وأشكاله، ومبادئ عملية الاتصال ومهارات التواصل مع المتبرعين، وكيفية تحقيق كفاءة عملية الاتصال مع المتبرعين.

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