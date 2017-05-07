“الصحة”: 56% من وفيات حديثي الولادة سببها عدوى المنشآت الصحية

الأحساء – واس

أكَّدَتْ وزارة الصحة أهمية غسل اليدين، والعمل على ترشيد استخدام المضادات الحيوية، والالتزام بتطهير الأيدي لمنع 50% من حالات العدوى المكتسبة في المنشآت، مبينة أن العدوى المكتسبة تتسبب في 56% من وَفَيَات حديثي الولادة في المنشآت الصحية.

وقَالَتِ الصحة عبر “إنفوجرافيك توعوي” نشرته عبر حسابها في “تويتر”: ‘‘إن (1 من كل 20 مريضاً) يصاب بالعدوى المرتبطة بتقديم الرعاية الصحية، وأن 32% من التدخلات الجراحية تنتهي بعدوى مواضع الجراحة، و51% من هذه الحالات لا تستجيب للمضادات الحيوية‘‘.

وَشَدَّدَتِ الوزارة على ضرورة تطبيق برامج مكافحة العدوى الفعالة، مع أهمية الالتزام باتباع أساليب الحد من انتشار العدوى الصحية، وتواصل وزارة الصحة جهودها لتعزيز الوعي الصحي لدى جميع أفراد المجتمع، وتكثيف أنشطتها التوعوية بما يُسْهِم – بإذن الله – في وقايتهم من الأمراض وتحفيزهم لممارسة السلوكيات الصحية السليمة.