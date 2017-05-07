“قياس”: بدء اختبارات التحصيل الدراسي لطلاب الصف الثالث الثانوي

“الأحساء اليوم” – الأحساء

عقد المركز الوطني للقياس هذا الأسبوع اختبار التحصيل الدراسي لطلاب وطالبات الثالث الثانوي، عبر 182 مقرًا في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وأوضح مدير إدارة العلاقات والإعلام والاتصال بالمركز الوطني للقياس والمتحدث الرسمي إبراهيم الرشيد، أن اختبار التحصيل الدراسي “الفترة الأولى” أحد شروط القبول للراغبين في الالتحاق بالجامعات السعودية بما فيها الكليات الصحية ومؤسسات التعليم الجامعي، ويستمر الاختبار حتى يوم الاثنين القادم 12 شعبان في 90 مقراً للبنين، أما الطالبات سيكون حتى يوم الأربعاء 14 شعبان 1438هـ، وذلك في 92 مقراً موزعة على مختلف مدن ومناطق المملكة .

وبيّن أن طبيعة أسئلة مقياس التحصيلي الدراسي تركز على المفاهيم العامة في مواد القسم العلمي “الأحياء، الكيمياء، الفيزياء والرياضيات”، وتتفاوت من حيث طبيعة تركيزها على المستويات المعرفية. فهناك عدد من الأسئلة تتطلب الفهم، وأخرى تتطلب التطبيق والاستنتاج, مشيراً إلى الأسئلة تغطي صفوف المرحلة الثانوية الثلاثة ” 20 % أول ثانوي، و30 % ثاني ثانوي، و50 % ثالث ثانوي، وتتوزع الأسـئلة بنسب متساوية على مواد: الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات.

وحثّ مدير الاتصال والإعلام جميع المتقدمين والمتقدمات للاختبارات الاستعداد الجيّد والاطلاع على المحتوى التعريفي والإرشادي الذي تم توفيره على الموقع الإلكتروني للمركز، إضافة إلى دخول موقع التهيئة والتدريب الهادف إلى رفع نسبة الاستعداد النفسي والمعرفي لدى المتقدمين لاختبار التحصيل الدراسي وذلك قبيل دخولهم الاختبار الفعلي، حيث يحتوي الموقع على ثلاثة أقسام، الأول حول المفاهيم العلمية وتغطي مواد (الرياضيات، الكيمياء، الأحياء، الفيزياء)، كما يقدم القسم الثاني مجموعة من الأمثلة التدريبية، والتي تقدم عبر نماذج تدريبية، تفاعلية مع تغذية راجعة، وتحتوى على أكثر من 100 مثال لكل نموذج، وفيما يخص القسم الثالث فهو يحتوي على اختبارات تجريبية، حيث يمكن الاستفادة من البرنامج من خلال زيارة الرابط : www.elearning.qiyas.sa .

وتجدر الإشارة إلى أن المركز يقدم جميع الخدمات المساندة للمستفيدين والمستفيدات عبر وسائل التواصل المختلفة، ويستقبل الملاحظات ويجيب على الاستفسارات من خلال مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555 من الساعة 8:00 صباحًا وحتى الساعة 8:00 مساءً، وعبر شبكات التواصل الاجتماعية @QiyasOnline.