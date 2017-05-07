“هيئة النقل”: اختصار مدة تجديد بطاقة التشغيل إلكترونيا إلى 40 ثانية

الأحساء – واس

دشن وزير النقل ورئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الأستاذ سليمان بن عبد الله الحمدان، في مقر هيئة النقل العام اليوم, بوابة “نقل” الإلكترونية لخدمة المشغلين من المنشآت والأفراد لقطاع النقل، لتكون امتداداً لخطط تطوير خدمات منظومة النقل.

وقام معاليه بتسليم أول بطاقة تشغيل يتم تجديدها إلكترونياً من البوابة لإحدى المنشآت.. وتهدف الى تمكّين المستثمرين والعاملين في مختلف أنشطة النقل البري من إجراء عمليات الإصدار والتجديد والإلغاء للتراخيص وبطاقات التشغيل للسائقين والمركبات إلكترونياً و تختصر مدة تجديد بطاقة التشغيل من 5 أيام عمل إلى 40 ثانية دون الحاجة إلى التقدم او زيارة الهيئة أو إدارات النقل في المناطق، وترتبط البوابة مع جميع أنظمة الجهات الحكومية المعنية للتحقق من صلاحية المسوغات النظامية لعمليات الإصدار والتجديد إلكترونياً كما تتكامل بوابة نقل مع الخدمات الإلكترونية للإدارة العامة للمرور بغرض التأكد من صلاحية رخص السير للمركبات والقيادة للسائقين.

كما تتيح الخدمة إصدار موافقات تجديد رخص السير لمركبات النقل العام إلكترونياً، حيث ستختصر هذه البوابة على المستثمرين والعاملين في قطاع النقل البري الجهد والوقت لإنهاء تلك الإجراءات من خلال الدخول على بوابة واحدة من أي مكان وفي أي وقت دون الحاجة لإرفاق أو تحميل أي مستند، وبذلك يكون الإجراء إلكتروني 100% بالكامل.

وبهذه المناسبة عبر معالي وزير النقل ورئيس مجلس إدارة الهيئة عن تقديره وشكره لفريق العمل ولكافة الجهات التي عملت على تحقيق هذا الإنجاز، مشيراً إلى أن هذا العمل يأتي بالتعاون مع الجهات الأخرى تحقيقاً للأهداف التي تضعها القيادة الرشيدة و ضمن الأولويات التي يقوم عليها فريق منظومة النقل للتوسع في تطبيقات الأنظمة الإلكترونية والتحول الكامل للتعاملات الإلكترونية.

وأشاد معالي الوزير الحمدان بالدور الكبير الذي يؤديه القطاع الخاص في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة في سوق النقل وفق المعايير التقنية المتطورة والجودة العالية، بما يسهم في نقل الخبرات والتجارب العالمية، مشيراً إلى أن مهمة القطاع الحكومي تكمن في تعزيز معايير الجودة والشفافية في كافة أنشطة قطاعاتها من خلال أتمتة الأعمال وتطوير الإجراءات وتوضيحها ونشرها عبر قنوات التواصل المناسبة، إضافة الى تحقيق معدلات عالية في دقة المعلومات المتبادلة وتفعيل أكبر للجانب الأمني من خلال التحقق من هوية السائق وبيانات المركبة.

من جانبه، أوضح معالي رئيس هيئة النقل الدكتور رميح بن محمد الرميح أن إطلاق بوابة “نقل” يأتي ضمن اهداف الهيئة لتوفير الجهد والوقت على المستثمرين في مختلف قطاعات النقل البري من المنشآت والأفراد من خلال تسهيل وتيسير إجراءات العمل للإجراءات التي تستغرق وقتاً لإصدار أو تجديد أو إلغاء التراخيص وبطاقات التشغيل للمركبات والسائقين بحيث تكون خدمة إلكترونية من مواقعهم، والاستغناء عن الخطوات الطويلة مع الجهات الأخرى.

وأضاف معالي الدكتور الرميح إلى أن البوابة ستخدم المشغلين في قطاع النقل بعرض معلومات متكاملة لجميع عمليات منشآتهم بحيث يمكنهم الاطلاع وإدارة وتنسيق كافة رخص مزاولة النشاط وبطاقات التشغيل المصدرة لسائقي المنشأة والمركبات المسجلة مع بيان حالتها من حيث الصلاحية والانتهاء.

كما أفاد أن كافة الرخص وبطاقات التشغيل التي سيتم إصدارها من خلال النظام ستحتوي على رمز الاستجابة السريع “Quick Response Code (QR)” الذي سيوفر ميزة التحقق من صحة وصلاحية الرخصة وبطاقة التشغيل للجهات الرقابية وفرق الفحص والتفتيش للهيئة والمرور.

وبين أن المرحلة الأولى من عمل البوابة ستكون لخدمة تجديد بطاقات التشغيل للسائقين والمركبات لقطاع النقل البري للمنشآت، وسيتبعها إطلاق بقية الخدمات على مستوى إصدار وتجديد وكذلك إلغاء التراخيص لقطاع النقل البري، إضافة الى الخدمات الأخرى لقطاع النقل البحري الذي يجري العمل عليه حالياً.

حضر التدشين معالي نائب وزير النقل المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب ومساعد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء علي الدبيخي ومدير عام مركز المعلومات الوطني المهندس نبيل العمر والرئيس التنفيذي لشركة علم الشريك التقني للهيئة في تطوير البوابة التدشين واعضاء مجلس ادارة الهيئة , إضافة إلى عدد من رؤساء لجان النقل البري.