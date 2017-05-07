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الأحد, 11 شعبان 1438 هـ, الموافق 7 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الحج”: منع العمالة الموسمية من أداء المناسك

“الحج”: منع العمالة الموسمية من أداء المناسك

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قررت وزارة الحج والعمرة منع العمالة الموسمية التي تصل للمملكة للعمل خلال موسم الحج من أداء المناسك، متوعدة الشركات التي يخالف عمالها القرار بالعقوبات.

أوضح ذلك الدكتور حسين بن ناصر، وكيل وزارة الحج والعمرة في جدة، خلال لقائه المستشار العمالي بمكتب التمثيل، التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية، عثمان رمضان، مشيراً إلى أن العمالة الموسمية يتم استقدامها لأداء مهام موسمية محددة.

يشار إلى أن هذا القرار يأتي بعد شكاوى متكررة من تدني مستوى الخدمات خلال الحج، وبخاصة من السائقين، وعمال الصيانة، والنظافة، وغيابهم الدائم عن أداء مهامهم؛ انشغالًا بأداء المناسك.

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