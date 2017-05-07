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الأحد, 11 شعبان 1438 هـ, الموافق 7 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الشورى” يطالب “الإسكان” بسرعة تسليم الوحدات للمواطنين وإزالة معوقات القروض المباشرة

“الشورى” يطالب “الإسكان” بسرعة تسليم الوحدات للمواطنين وإزالة معوقات القروض المباشرة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

طالبت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، وزارة الإسكان بالإسراع في تسليم المنتجات الإسكانية للمواطنين وإزالة المعوقات لخيار توفير القروض المباشرة من خلال نشاط صندوق التنمية العقارية.

وقالت مصادر مطلعة، اليوم السبت: ‘‘إن اللجنة تمسكت بتوصياتها فيما يخص التقرير السنوي الأخير لوزارة الإسكان، وطالبت بدراسة أسباب تدني نسب إنجاز مشروعات الوازرة”، بحسب صحيفة “الرياض”.

وفي سياق متصل، أشارت المصادر، إلى أن المجلس سيحسم في جلسة قريبة توصيات تطالب وزارة الإسكان بإعادة النظر في جودة وتكلفة قروض البنوك التي تقدم للمواطنين قبل تحويلهم إليها، والإسراع في وضع آليات ونماذج قياس؛ للتأكد من جاهزية القطاع الخاص، وقدرته وكفاءته على تقديم وحدات سكنية ذات جودة عالية وسعر مناسب.

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