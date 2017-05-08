“النقل”: إطلاق منصة إلكترونية لمراقبة سيارات الأجرة في شوال المقبل

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تعتزم هيئة النقل العام ربط جميع مركبات الأجرة العامة والخاصة بمنصة “وصل” الإلكترونية مطلع شوال المقبل، لتتم عملية الرقابة الآلية على جميع أنواع مركبات الأجرة، بعد وصول معدل تجول المركبات دون راكب في الرياض وجدة لنحو 60%.

وكشف نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري المهندس فواز السهلي، أن النظام الجديد سيضمن مخالفة وإيقاف تصاريح المركبات التي لا تلتزم بالأنظمة والاشتراطات التشغيلية، كما يمكن الهيئة من تلقي تقييم العملاء على السائقين أسوة بالتقييم المعمول والرقابة العامة التي تتم على سائقي شركات التوجيه – وفقاً لـ”الوطن”-.

وبيّن السهلي، أن أهم ميزة ستتم بعد ربط مركبات الأجرة بمنصة “وصل” هي تغيير جميع العدادات لمراقبة التسعيرة، لافتًا إلى أن الهيئة أوقفت تجديد تصاريح جميع مركبات الأجرة لجميع الشركات والمؤسسات وحتى الأفراد المستقلين المالكين لمركبات الأجرة، إلا بعد تسجيل المركبات في شركات التتبع والتوجيه الآلي.