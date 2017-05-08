تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الاثنين, 12 شعبان 1438 هـ, الموافق 8 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“النقل”: إطلاق منصة إلكترونية لمراقبة سيارات الأجرة في شوال المقبل

“النقل”: إطلاق منصة إلكترونية لمراقبة سيارات الأجرة في شوال المقبل

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تعتزم هيئة النقل العام ربط جميع مركبات الأجرة العامة والخاصة بمنصة “وصل” الإلكترونية مطلع شوال المقبل، لتتم عملية الرقابة الآلية على جميع أنواع مركبات الأجرة، بعد وصول معدل تجول المركبات دون راكب في الرياض وجدة لنحو 60%.

وكشف نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري المهندس فواز السهلي، أن النظام الجديد سيضمن مخالفة وإيقاف تصاريح المركبات التي لا تلتزم بالأنظمة والاشتراطات التشغيلية، كما يمكن الهيئة من تلقي تقييم العملاء على السائقين أسوة بالتقييم المعمول والرقابة العامة التي تتم على سائقي شركات التوجيه – وفقاً لـ”الوطن”-.

وبيّن السهلي، أن أهم ميزة ستتم بعد ربط مركبات الأجرة بمنصة “وصل” هي تغيير جميع العدادات لمراقبة التسعيرة، لافتًا إلى أن الهيئة أوقفت تجديد تصاريح جميع مركبات الأجرة لجميع الشركات والمؤسسات وحتى الأفراد المستقلين المالكين لمركبات الأجرة، إلا بعد تسجيل المركبات في شركات التتبع والتوجيه الآلي.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

“الشورى” يطالب بـ5 دقائق كفارق زمني بين الآذان والإقامة في مساجد الأسواق

“الشورى” يطالب بـ5 دقائق كفارق زمني بين الآذان ...

ضبط خمسة سعوديين ومغربي وراء سرقات غرب الرياض

ضبط خمسة سعوديين ومغربي وراء سرقات غرب الرياض

مديرو الشركات والمؤسسات بالشرقية في ضيافة المعهد الصناعي بالدمام

مديرو الشركات والمؤسسات بالشرقية في ضيافة المعهد الصناعي ...

إدراج 1713 من ذوي الإعاقة في برنامج الإعانة المالية

إدراج 1713 من ذوي الإعاقة في برنامج الإعانة ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*