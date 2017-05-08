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الاثنين, 12 شعبان 1438 هـ, الموافق 8 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الضمان الصحي”: التأمين لا يغطي نفقات نقل جثامين المتورطين في أعمال إرهابية

“الضمان الصحي”: التأمين لا يغطي نفقات نقل جثامين المتورطين في أعمال إرهابية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكد مجلس الضمان الصحي أن وثيقة التأمين لا تغطي إعادة جثامين المتوفين المتورطين في حالات أعمال الشغب أو الإضرابات أو الإرهاب، مثلما لا تغطي نفقة علاجهم، حال تعرضهم لإصابات.

ونوه المجلس، وفقاً لصحيفة “الحياة”، إلى أنه لا يحق لشركات التأمين تغطية نقل جثامين المتوفين المتورطين في أحداث الشغب والإرهاب والإضراب إلى بلدهم، وتقديم تغطيات غير متوافقة مع سياسة المجلس.

وأشار إلى أن الإخلاء الطبي داخل المملكة وخارجها يكون خاضعاً لحد المنفعة الأقصى للوثيقة، وأما إعادة رفات المتوفى إلى بلده، فيكون بحد أقصى 10 آلاف ريال.

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