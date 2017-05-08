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الاثنين, 12 شعبان 1438 هـ, الموافق 8 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

إنشاء مكتب للتراث العالمي لواحة الأحساء وتكليف “المطر” مديرًا

إنشاء مكتب للتراث العالمي لواحة الأحساء وتكليف “المطر” مديرًا

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أصدر أمين الأحساء نائب رئيس اللجنة العليا للإشراف على موقع التراث العالمي بالواحة المهندس عادل بن محمد الملحم، مؤخرًا، قرارًا يقضي بإنشاء “مكتب التراث العالمي بواحة الأحساء”؛ وذلك انطلاقًا من توجيه صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، القاضي بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على إدارة موقع التراث العالمي بواحة الأحساء، وكذلك توجيه سموه الكريم المتضمن إنشاء مكتب للتراث العالمي في الواحة.

وتضمن القرار تكليف الأعضاء (المهندس أحمد المطر مديرًا للمكتب، المهندس عبدالله العمير ممثلًا لمديرية الزراعة، المهندس خالد بوطويبه ممثلًا لهيئة الري والصرف، المهندس علاء البقشي ممثلًا عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالأحساء، نايف السويعي سكرتيرًا للمكتب).

وبحسب القرار فإن المكتب يتولى القيام بمهام عدة من أبرزها “تطبيق كافة السياسات المعتمدة داخل واحة الأحساء والرفع بالتوصيات إلى مقام اللجنة العليا المشرفة على إدارة الموقع، تطبيق الخطة التنفيذية للتدخل بواحة الأحساء (حسب خطة إدارة وحماية وتطوير الواحة المقدمة لليونسكو)، العمل على تطبيق الخطة التنفيذية للمهام العاجلة للمحافظة على واحة الأحساء”.

 

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