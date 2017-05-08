“الداخلية”: القتل تعزيراً بحق مواطن قتل زوجته بالقطيف

“الأحساء اليوم” – الأحساء

نفذت وزارة الداخلية اليوم الاثنين حكم القتل تعزيراً في محافظة القطيف بحق المدعو نور بن علي بن عبدالله آل أحمد – سعودي الجنسية – لإقدامه على قتل زوجته / نوال بنت عبدالله بن علي المرزوق – سعودية الجنسية – وذلك بإطلاق النار عليها عدة طلقات تجاه رأسها وصدرها مما أدى إلى وفاتها بسبب خلاف بينهما.

وبحسب بيان الوزارة، فقد تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ونظراً لبشاعة جريمته بإقدامه على قتل زوجته وطفلتهما على يده مما تنعدم معه معاني الأبوة والإنسانية ولتعدد سوابقه مما يدل على تأصل الإجرام في نفسه وإصراره على ارتكاب المحرمات فقد حكم عليه بقتله تعزيراً ، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ماتقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني اليوم بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية.