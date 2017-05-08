مديرو الشركات والمؤسسات بالشرقية في ضيافة المعهد الصناعي بالدمام

الأحساء – “الأحساء اليوم”

استضاف المعهد الثانوي الصناعي بالدمام، مؤخرًا، مجموعة من مسؤولي القطاع الخاص من الشركات والمؤسسات، وذلك في إطار إطلاع مسؤوليها على الإمكانيات والأقسام، وكذلك التعرف على الطلاب الخريجين وهم يعملون في الورش والمختبرات التي يملكها المعهد، إضافة إلى المعامل والأقسام العلمية والفنية.

وقد كان في استقبال الوفد مدير المعهد الصناعي بالدمام أحمد عبد الغني الغامدي، الذي اجتمع بهم وقدم شرحًا مفصلًا عن ما يضمه المعهد والخطط الدراسية التي يقوم بتدريسها، إلى جانب عرض إمكانية خريجي المعهد وهم حاصلون على أعلى مستوى من التدريب والتأهيل بالالتحاق بالعمل، وكذلك عرض الإمكانيات والمعدات المتطورة التي يمتلكها المعهد، وما وفرته الدولة لأبنائها المواطنين.

كما شهدت الزيارة عرض فيلم وثائقي عن دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تهيئة الطلاب وتوجيههم إلى سوق العمل، وفتح اللقاء للأسئلة والنقاش، ومن ثم اطلع الوفد على المعرض الدائم لمنتجات المعهد، وهو معرض مصغر لمشاريع الطلاب المميزة والحائزة على جوائز على مستوى المملكة.

إلى ذلك، قام الوفد بجولة على أقسام المعهد، بإشراف وكيل المعهد للتدريب فواز فرحة الغامدي، ومدير العلاقات العامة صالح الغامدي، اشتملت على معامل الحاسب الآلي وقسم الميكانيكا والنجارة والصفائح المعدنية والطباعة والتصوير، حيث قام مدربو كل قسم بإعطاء فكرة وشرح عن العملية التدريبية، واستعراض أحدث الوسائل والأجهزة والمعدات والتجهيزات والمكائن والتقنيات المستخدمة للتدريب.

وفي ختام الزيارة، التي تأتى بالتعاون والتنسيق مع فريق آفاق للموارد البشرية، ومجموعة من مديري المواد البشرية لعدد من الشركات والمؤسسات الوطنية، والمسؤولين فيها سعد الدوسري وعلاء الدبيسي، قدّم مدير المعهد أحمد الغامدي، هدية تذكارية لإدارة فريق أفاق للموارد البشرية، والتقطت صور تذكارية.