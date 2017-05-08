الدفاع المدني يفتح باب التطوّع خلال موسم الحج لعام 1438هـ

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن فتح باب التطوّع بأعمال الدفاع المدني خلال موسم الحج لعام 1438هـ في كل من (المشاعر المقدسة – العاصمة المقدسة – المدينة المنورة).

ودعت المديرية المواطنين الراغبين في التطوع للتقدم والتسجيل وتعبئة طلب الالتحاق بالعمل التطوعي على نظام التطوع بموقع المديرية العامة للدفاع المدني https://voluntary.998.gov.sa/ ، أو عبر زيارة (إدارات الحماية المدنية) في مديريات الدفاع المدني بالمناطق بدءاً من يوم الخميس الموافق ( 1438/8/15هـ) وحتى انتهاء دوام يوم الاثنين الموافق (1438/9/24هـ).