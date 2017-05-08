مادة ثورية تجعل الملابس قابلة لإصلاح التمزق ذاتيًا

“الأحساء اليوم” – الأحساء

صمم العلماء مادة جديدة “مضادة للماء” قد تجعل الملابس قادرة على إصلاح نفسها في حال تعرضت للتمزق، وكل ما يجب القيام به هو سكب الماء على المنطقة الممزقة فقط.

ويتوقع الباحثون استخدام هذا الابتكار في مجموعة من التطبيقات، بما في ذلك المعدات المطرية، والأدوات الطبية ونوافذ السيارات ذات التنظيف الذاتي.

وطور الباحثون في جامعة فرايبورغ، هذه المادة الثورية، التي تعد حلا فعالا للكثير من المشاكل، وجدوه في الطبيعة وتحديدا في جلد الثعابين والسحالي.

وبدأ الفريق بتنفيذ هذا المشروع من خلال غمر شريط (مضاد للماء) مصنوع من مادة البولي (PFA)، وهو نوع من البوليمير القابل للذوبان في الماء في الوسط، وطبقة مضادة للبلل (سيليكون نانوغراس) على الحواف.

وقام الباحثون بخدش وإغراق المادة المكونة من 3 طبقات: الجزء العلوي المضاد للماء، والبوليمر والسيلكون، في الماء، حيث ستنفصل الطبقة العليا وتطفو، ليصبح الجزء السفلي مكشوفا ومن ثم يصلح البوليمير مكان الخدش.

ويبدو أن العديد من العلماء يتطلعون لاستخدام الماء، في مجال المساعدة لتطوير مواد تصلح نفسها ذاتيا، حيث كشف Penn State العام الماضي عن ابتكار مماثل.

وقال الباحثون إنه يمكن تغليف الألبسة بهذه المادة المبتكرة، بحيث يمكنها إصلاح نفسها ببساطة عند تمزقها، عبر غسلها.

وقال ميليك سي ديميريل، أستاذ العلوم الهندسية: “يستخدم مصممو الأزياء الألياف الطبيعية المصنوعة، مثل الصوف أو الحرير، المكلفة للغاية ولا تتمتع بالقدرة على إصلاح نفسها. لذا كنا نبحث عن وسيلة لجعل الأقمشة تصلح ذاتها باستخدام المنسوجات التقليدية، وتوصلنا إلى هذه المادة”.