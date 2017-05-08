تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الاثنين, 12 شعبان 1438 هـ, الموافق 8 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

مادة ثورية تجعل الملابس قابلة لإصلاح التمزق ذاتيًا

مادة ثورية تجعل الملابس قابلة لإصلاح التمزق ذاتيًا

“الأحساء اليوم” – الأحساء

صمم العلماء مادة جديدة “مضادة للماء” قد تجعل الملابس قادرة على إصلاح نفسها في حال تعرضت للتمزق، وكل ما يجب القيام به هو سكب الماء على المنطقة الممزقة فقط.

ويتوقع الباحثون استخدام هذا الابتكار في مجموعة من التطبيقات، بما في ذلك المعدات المطرية، والأدوات الطبية ونوافذ السيارات ذات التنظيف الذاتي.

وطور الباحثون في جامعة فرايبورغ، هذه المادة الثورية، التي تعد حلا فعالا للكثير من المشاكل، وجدوه في الطبيعة وتحديدا في جلد الثعابين والسحالي.

وبدأ الفريق بتنفيذ هذا المشروع من خلال غمر شريط (مضاد للماء) مصنوع من مادة البولي (PFA)، وهو نوع من البوليمير القابل للذوبان في الماء في الوسط، وطبقة مضادة للبلل (سيليكون نانوغراس) على الحواف.

وقام الباحثون بخدش وإغراق المادة المكونة من 3 طبقات: الجزء العلوي المضاد للماء، والبوليمر والسيلكون، في الماء، حيث ستنفصل الطبقة العليا وتطفو، ليصبح الجزء السفلي مكشوفا ومن ثم يصلح البوليمير مكان الخدش.

ويبدو أن العديد من العلماء يتطلعون لاستخدام الماء، في مجال المساعدة لتطوير مواد تصلح نفسها ذاتيا، حيث كشف Penn State العام الماضي عن ابتكار مماثل.

وقال الباحثون إنه يمكن تغليف الألبسة بهذه المادة المبتكرة، بحيث يمكنها إصلاح نفسها ببساطة عند تمزقها، عبر غسلها.

وقال ميليك سي ديميريل، أستاذ العلوم الهندسية: “يستخدم مصممو الأزياء الألياف الطبيعية المصنوعة، مثل الصوف أو الحرير، المكلفة للغاية ولا تتمتع بالقدرة على إصلاح نفسها. لذا كنا نبحث عن وسيلة لجعل الأقمشة تصلح ذاتها باستخدام المنسوجات التقليدية، وتوصلنا إلى هذه المادة”.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

باحثون بريطانيون يطورون “يد صناعية” ترى وتمسك الأشياء تلقائيًا

باحثون بريطانيون يطورون “يد صناعية” ترى وتمسك الأشياء ...

تقرير: 48% من موظفي الشركات بالمنطقة يؤكدون دور القوانين في ردع “الاحتيال” بالعمل

تقرير: 48% من موظفي الشركات بالمنطقة يؤكدون دور ...

دراسة بريطانية: السفر عبر الزمن ممكن

دراسة بريطانية: السفر عبر الزمن ممكن

“وزن الأذرعة” يقلل من استهلاك الوقود ويُطيل عمر الإطار

“وزن الأذرعة” يقلل من استهلاك الوقود ويُطيل عمر ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*