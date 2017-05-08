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الاثنين, 12 شعبان 1438 هـ, الموافق 8 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

ضبط خمسة سعوديين ومغربي وراء سرقات غرب الرياض

ضبط خمسة سعوديين ومغربي وراء سرقات غرب الرياض

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أطاحت إدارة التحريات بشرطة منطقة الرياض بخمسة سعوديين ومغربي بعد تورطهم بارتكاب 16 حادثة سرقة لمنازل غرب العاصمة الرياض.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان أن عملية القبض على المتورطين تأتي في إطار الجهود التي تبذلها شرطة المنطقة لمكافحة جرائم السرقات بأنواعها بعد أن رصدت الأجهزة المختصة عدد من حوادث سرقة المنازل والاستيلاء على مبالغ مالية ومجوهرات وممتلكات شخصية غرب العاصمة الرياض.

وأضاف الميمان أنه وعلى إثره قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بتشكيل فريق عمل لدراسة تلك البلاغات واتخاذ جملة من الاجراءات أسفرت عن تحديد الاشتباه في (ستة متهمين خمسة سعوديين ومغربي) ثبت وقوفهم خلف تلك الحوادث، وبمتابعتهم تم تحديد أماكن تواجدهم حيث جرى إعداد كمائن محكمة أسفرت عن القبض عليهم تباعاً، وبسماع أقوالهم مبدئياً اقروا بارتكاب ( 16 ) حادثة سرقة منازل والاستيلاء على مبالغ مالية ومجوهرات وأجهزة الكترونية موزعين الأدوار فيما بينهم، وقاموا بالدلالة على المواقع التي قاموا بالسرقة منها حيث تطابقت مع ما هو مقيد في سجل البلاغات.

وأشار المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض أنه تم التحفظ على المتهمين وإيقافهم بمركز الشرطة المختص رهن استكمال إجراءات التحقيق معهم ومقارنة أسلوبهم الإجرامي بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول، وإشعار فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بالمنطقه لإكمال اللازم بحقهم حسب الإختصاص.

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