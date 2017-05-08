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الاثنين, 12 شعبان 1438 هـ, الموافق 8 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

العلماء يكشفون عن فائدة جديدة للشوكولاتة الداكنة

العلماء يكشفون عن فائدة جديدة للشوكولاتة الداكنة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكد عدد من علماء الصحة الأمريكيين أن تناول الشوكولاتة الداكنة بين الحين والآخر مفيد للصحة.

ففي حين يؤكد الكثيرون أن تناول بعض أنواع الشوكولاتة له تأثيرات سلبية على صحة الإنسان لما فيها من كميات كبيرة من السعرات الحرارية، أكد عدد من العلماء الأمريكيين أن تناول الشوكولاتة الداكنة مفيد جدا، فالتجارب الأخيرة التي أجروها على الفئران بينت أن مادة الكاكاو، والتي تشكل العنصر الأساسي في تركيبها، تحتوي على مواد مضادة للأكسدة ومحاربة للشيخوخة.

وأشاروا إلى أن عناصر أخرى موجودة في تلك المادة الغذائية تعمل بشكل فعال على تخفيض ما يسمى بالإجهاد التأكسدي، الذي يسرع من عملية الشيخوخة ويحارب تجدد الخلايا في الجسم.

يذكر أن العديد من الدراسات الطبية السابقة أكدت سابقا، أن الشوكولاتة الداكنة لها دورٌ مفيد في المحافظة على صحة القلب والشرايين، وعلى ضغط دم معتدل، وتساعد أيضا في الوقاية من أمراض السرطان. كما أنّها تساهم في تحسين المزاج من خلال تعزيز معدل هورمون السعادة “السيروتونين” الموجود في الدماغ.

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