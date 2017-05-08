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الاثنين, 12 شعبان 1438 هـ, الموافق 8 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الأمر بالمعروف” تفوض مسؤوليها بصلاحيات جديدة

“الأمر بالمعروف” تفوض مسؤوليها بصلاحيات جديدة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قررت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منح مسؤوليها صلاحيات جديدة، وذلك في قرار أصدره الرئيس العام للهيئة قبل 10 أيام.

وأوضح القرار أن تفويض تلك الصلاحيات يستمر لمدة عام على أن تخضع لما تقضي به الأنظمة واللوائح.

وأشار إلى أنه يحق للمفوضين تفويض بعض صلاحياتهم لمن يرونهم من القيادات وذوي الكفاءات، لافتا إلى أن الرئيس العام من حقه ممارسة أي من هذه الصلاحيات أو إلغاؤها أو تعديلها.

وأقرت الهيئة في قرار تفويض صلاحيات مسؤولي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ عدداً من الأمور التي يجب العرض بها لأخذ الموافقة عليها واعتمادها، جاء من بينها: إقامة الدعاوى أمام الجهات واللجان المختصة أو تمثيل الرئاسة فيها، ونتائج التحقيق التي يتطلب إرسالها خارج الرئاسة، وسلخ الوظائف من وإلى الجهاز وتحويرها، وطي القيد وإيقاع العقوبة لشاغلي الوظائف من الحادية عشرة فما فوق، بالإضافة إلى إصدار قرارات الفصل لأسباب تأديبية.

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