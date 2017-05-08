“الراجحي” يترأس وفد المملكة في مؤتمر إنتاج الخرائط للتنمية المستدامة بالقاهرة

الأحساء – عيسى الموسى

تحت رعاية جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتقنية والنقل البحري في جمهورية مصر العربية، يقام خلال على مدى ثلاثة أيام، مؤتمر علمي في القاهرة بفندق كونراد بعنوان “إنتاج الخرائط للتنمية المستدامة”، بحضور رئيس الجمعية الدولية للمساحة التصويرية والاستشعار عن بعد والممثل الإقليمي للجمعية لدى الدول العربية الدكتور المهندس الدكتور محمد بن ناصر الراجحي وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد للأراضي والمساحة، والذي يترأس وفد المملكة في المؤتمر، حيث يشارك بورقة عمل بعنوان “البنية التحتية لمعلومات الأراضي الجيومكانية ودعم التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية”.

ومن المقرر أن يلتقي الدكتور الراجحي كونه الممثل الإقليمي للجمعية الدولية لدى دول العالم العربي، بممثلي الجهات المتخصصة في الدول العربية المختلفة، ويضع خططًا للتعاون المهني والعلمي والبحثي والأكاديمي تحت مظلة الجمعية الدولية.

وكان “الراجحي” قد ألقى كلمة افتتاحية في الْيَوْمَ الأول بثلاث لغات؛ العربية وشكر فيها دولة مصر الشقيقة على الاستضافة، ثم باللغة الألمانية شكر فيها رئيس الجمعية الدولية الألماني الجنسية، وباللغة الإنجليزية أوضح فيها دوره ممثلًا إقليميًا للجمعية الدولية، ووضع الإطار العام لتكاتف الجهات الهندسية والمهنية في الدول العربية والبرنامج المقترح لتحقيق ذلك.