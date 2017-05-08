حملة توجيهية في الصناعي الأول بالأحساء قبل بدء الاختبارات

الأحساء – عيسى الموسى

نظّمت وحدة شؤون المتدربين بالمعهد، لجنة لإقامة حملة توعوية تشمل جميع الأقسام بالمعهد، بقيادة وكيل شؤون المتدربين المهندس سعد النويصر، ونائبه عادل الأحمد، ورئيس وحدة التوجيه والإرشاد منذر العباد.

وتهدف اللجنة مع كل زيارة إلى زيادة التثقيف والوعي لدى متدربي المعهد خصوصًا في مرحلة ما قبل الاختبارات؛ لإزالة التوتر والخوف الناتج منها، وكذلك حفاظًا عليهم من الانجرار وراء أصحاب السوء بإعطائهم الممنوعات والتي توهمهم بمساعدتها للحصول على التفوق أو النجاح على حدا سواء.

وفي السياق ذاته، جرى توجيه المتدربين بالطرق الحديثة للمراجعة لكل المواد باختلافها العلمي، واستخدام مهارة التلخيص، وكذلك عمل الاختبارات التجريبية فيما بين زملائهم، إلى جانب زيادة الحرص على إعطاء أنفاسهم قسطًا بسيطًا من الراحة في حال فقدانهم التركيز على المذاكرة مع الاهتمام بالتغذية السليمة والتي تزيد من مستوى الهدوء وإزالة التوتر ورفع مستوى الفهم وزيادة قابلية الاستيعاب مع تجنب المشروبات المنبهة.

كما وعدت اللجنة، في ختام كل زيارة للأقسام، بتكريم المتفوقين أمام زملائهم على مستوى المعهد، وذلك لزيادة الحماس والتشجيع للمذاكرة والمثابرة والجد.