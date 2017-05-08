مدير صحة الأحساء يدشّن برنامج مكافحة السمنة بالعثيم مول

الأحساء – عيسى الموسى

دشّن مدير الشؤون الصحية بصحة الأحساء عبدالحميد العمير، والمساعد للصحة العامة الصيدلي وليد السلطان، يوم الخميس الماضي، فعالية برنامج مكافحة السمنة بالعثيم مول التجاري؛ والتي امتدت لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من الساعة الرابعة عصرًا إلى العاشرة مساءً، بإشراف وتنسيق من قطاع العمران للصحة العامة، وحضور منسق الأمراض الوراثية والمزمنة وبرنامج مكافحة السمنة بالوزارة متعب المالكي.

وتخلل افتتاح هذه الفعالية، تقديم العرضة التقليدية السعودية وترديد عدد من الأناشيد الوطنية؛ تجديدًا للولاء الذي يحمله الشعب السعودي تجاه وطنه وقادته، وعلى مسابقات تثقيفية تحفيزية لتوعية المجتمع ضد السمنة وأثرها السلبي في حياة الفرد والمجتمع.

وضم البرنامج أركانًا توعوية طبية عدة شملت: ركن لقياس معدل كتلة الجسم، والتغذية السليمة والذي يتم فيه تقديم كيفية اختيار الوجبة الصحية السليمة وطرق إعدادها، والرياضة وأثرها في الصحة وتخفيض معدل السمنة، وأخيرًا ركن لقياس نسبة سكر الدم و قياس ضغط الدم.

وأكد القائمون على هذه الفعاليات الصحية أن تمثل حرص مقام الوزارة ممثلة في إدارة الصحة العامة بصحة الأحساء على توعية وتثقيف جميع شرائح المجتمع؛ والتي هي أحد البرامج التي تتبناها إدارة الصحة العامة والمسماة بالشراكة المجتمعية: وهي إشراك المجتمع في التوعية لتغيير نمط حياته إلى نمط صحي وسليم.