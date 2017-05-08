تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الاثنين, 12 شعبان 1438 هـ, الموافق 8 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

المملكة تتفق مع هولندا على تدريب الأطباء في التخصصات الدقيقة

المملكة تتفق مع هولندا على تدريب الأطباء في التخصصات الدقيقة

الأحساء – واس

التقى وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، خلال زيارته لمملكة هولندا، بوزيرة التعليم والثقافة والعلوم الدكتورة بيس ماكار، واستعرضا خلال اللقاء جوانب التعاون المشتركة بين البلدين في المجالات التعليمية والأكاديمية والبحثية.

وركز العيسى، على الاستفادة من النظام التعليمي الهولندي الذي يعد أحد الأنظمة المتقدمة عَالَمِيّاً، ومدى الاستفادة والتعاون مع مؤسسات التعليم والتدريب المهني، مُشِيرَاً إلى إبرام اتفاقية تعاون لتدريب الأطباء في التخصصات الدقيقة كما هو معمول به مع فرنسا وألمانيا، من جهتها رحبت الوزيرة الهولندية باستمرارية التعاون بين البلدين وخلق مسارات جديدة بين الجامعات في كلتا المملكتين.

كما تطرق اللقاء إلى المنح الدراسية المقدمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حَفِظَهُ اللَّهُ، للطلبة الهولنديين الراغبين في الدراسة في الجامعات الإسلامية، حيث أكَّدَتْ وزيرة التعليم الهولندية على أهمية التنسيق المسبق في اختيار من يمثل هولندا في مثل هذه المنح والتي يبلغ عددها 80 منحة سَنَوِيّاً، علماً أن عدد الطلبة الهولنديين حَالِيَّاً تجاوز 100 طالب موزعين في جامعات مختلفة كجامعة الملك فهد، وجامعة الملك عبدالعزيز، والجامعة الإسلامية، وجامعة القصيم، وأم القرى وغيرها.

يذكر أنه على صعيد التعليم الجامعي والبحث العلمي هناك 13 جامعة هولندية، منها 12 جامعة ضمن أفضل خمسمائة جامعة عالمية حَسْبَ تصنيف شنقهاي وال QS، كما حاز 43 عالماً هولندياً على جائزة نوبل منذ إنشاء الجائزة؛ مِمَّا يُؤكِّد أهمية التعاون البحثي مع الجامعات الهولندية، ومراكز الأبحاث، لا سِيَّمَا والجامعات الهولندية تضم 398 طَالِبَاً وطالبة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي غالبيتهم في الدراسات الطبية والصحية.

حضَر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين في هولندا عبدالعزيز أبو حيمد، والمستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي الدكتور سالم بن محمد المالك، والملحق الثقافي في هولندا وبلجيكا منير العتيبي، والسكرتير الخاص لوزير التعليم ناصر العثمان.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

“البيئة” توضح إجراءات اصطحاب “الحيوانات الأليفة” أثناء السفر

“البيئة” توضح إجراءات اصطحاب “الحيوانات الأليفة” أثناء السفر

محاكمة 11 متهماً انضموا لتنظيمات إرهابية.. خمسة منهم عسكريون

محاكمة 11 متهماً انضموا لتنظيمات إرهابية.. خمسة منهم ...

تعديلات جديدة على ضوابط إيفاد وابتعاث موظفي الخدمة المدنية

تعديلات جديدة على ضوابط إيفاد وابتعاث موظفي الخدمة ...

“الراجحي” يترأس وفد المملكة في مؤتمر إنتاج الخرائط للتنمية المستدامة بالقاهرة

“الراجحي” يترأس وفد المملكة في مؤتمر إنتاج الخرائط ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*