تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الاثنين, 12 شعبان 1438 هـ, الموافق 8 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“البيئة” توضح إجراءات اصطحاب “الحيوانات الأليفة” أثناء السفر

“البيئة” توضح إجراءات اصطحاب “الحيوانات الأليفة” أثناء السفر

“الأحساء اليوم” – الأحساء

دعت الإدارة العامة للمحاجر بوزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الاثنين، الراغبين باصطحاب حيواناتهم الأليفة خلال السفر خارج المملكة، إلى الحصول على إذن تصدير من الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة التابع لها منفذ الخروج.

وأَضَافَتْ، في بَيَانٍ لَهَا، أن الأَمْر يستوجب كذلك إخضاع هذه الحيوانات للكشف البيطري في عيادة الحيوانات الأليفة التابعة لهم؛ للحصول على شهادة صحية.

وَأَكَّدَتْ إدارة المحاجر على ضرورة إحضار جميع الشهادات البيطرية الخَاصَّة بهم، قبل موعد السفر بوقت كافٍ؛ مِنْ أجْلِ إتمام إصدار أذونات التصدير لها.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

محاكمة 11 متهماً انضموا لتنظيمات إرهابية.. خمسة منهم عسكريون

محاكمة 11 متهماً انضموا لتنظيمات إرهابية.. خمسة منهم ...

المملكة تتفق مع هولندا على تدريب الأطباء في التخصصات الدقيقة

المملكة تتفق مع هولندا على تدريب الأطباء في ...

تعديلات جديدة على ضوابط إيفاد وابتعاث موظفي الخدمة المدنية

تعديلات جديدة على ضوابط إيفاد وابتعاث موظفي الخدمة ...

“الراجحي” يترأس وفد المملكة في مؤتمر إنتاج الخرائط للتنمية المستدامة بالقاهرة

“الراجحي” يترأس وفد المملكة في مؤتمر إنتاج الخرائط ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*