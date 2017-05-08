الفريدة: إغلاق متحف الأحساء ومسجد جواثى التاريخي للصيانة والتطوير

الأحساء – “الأحساء اليوم”

كشف مدير الهيئة الهامة للسياحة والتراث الوطني في الأحساء خالد بن أحمد الفريدة، عن أن الهيئة أغلقت متحف الأحساء ومسجد جواثى التاريخي لدواعي الصيانة والتطوير.

وبين “الفريدة” أن أعمال التطوير، التي بدأت في المسجد بالتعاون مع أمانة الأحساء والمستثمر، تشمل إنشاء مواقف للسيارات ودورات مياه ومواضئ ووضع لوحات إرشادية وزراعة مسطحات خضراء، فضلاً عن إنشاء سور تراثي من الجهة الشرقية يتناسب مع طبيعة الموقع التاريخي، موضحًا أن الهيئة تعتذر عن استقبال الزائرين للمسجد التاريخي ومتحف الأحساء حتى الانتهاء من أعمال التطوير.

وأعرب مدير سياحة الأحساء، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني؛ على دعمه لملفي “المواقع التاريخية” و”المساجد التاريخية” في الأحساء، وكذلك شكره لسمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء رئيس مجلس التنمية السياحية؛ على متابعته وتوجيهاته السديدة.

من جهته، أشار مدير مكتب الآثار في الأحساء وليد بن عبدالله الحسين، إلى أن مسجد جواثى يعتبر من أهم المساجد التاريخية وأقدمها فقد ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين.

وذكر أن الهيئة أدرجت في قائمة المساجد التاريخية ثمانية مساجد هي: مسجد جواثى، وجامع الجبري، وجامع القبة في قصر إبراهيم التاريخي، ومسجد البطالية، ومسجد التهيمية الشرقي، ومسجد التهيمية الغربي، ومسجد ميناء العقير التاريخي، ومسجد الدبس (الفاتح)، لافتا إلى أن الهيئة تستعد لتنظيم ورشة حول المساجد التاريخية في الأحساء بالتعاون مع جامعة الملك فيصل وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لاستعراض سبل أهم القضايا المتعلقة بتأهيل وتطوير المساجد التاريخية.



