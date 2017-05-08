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الاثنين, 12 شعبان 1438 هـ, الموافق 8 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“أسرية” تستقبل 279 قضية في 6 أشهر وتنمي مهارات إصلاح ذات البين

“أسرية” تستقبل 279 قضية في 6 أشهر وتنمي مهارات إصلاح ذات البين

الأحساء – “الأحساء اليوم”

استقبل قسم إصلاح ذات البين بجمعية التنمية الأسرية بالأحساء (أسرية)، خلال ستة أشهر ماضية، أكثر من (279) قضية من خلال مقر الجمعية الرئيس بالهفوف والمراكز التابعة له بمدينة المبرز والعيون والطرف والعمران.

وبلغت أعداد المستفيدين أكثر من (916) مستفيدًا ومستفيدة تنوعت قضاياها بين النفقة والحضانة والضرب والمخدرات والتحكيم وغيرها من القضايا الأسرية، من خلال عقد أكثر من (642) جلسة حتى بلغت نسبة الصلح 76%.

وأوضح رئيس القسم الشيخ سعود بن خالد الحليبي، أن القسم يعقد لقاءات تطويرية للمصلحين الأسريين مع الجهات والشخصيات ذات العلاقة في المجال الأسري؛ كاستضافة فضيلة رئيس محكمة التنفيذ بالأحساء الشيخ محمد بن سليمان الموسى في لقاء بعنوان “نظام الحجز والتنفيذ في القضايا الأسرية” والدكتور يوسف بن عبداللطيف الجبر في لقاء بعنوان “الجرائم المعلوماتية الإلكترونية في القضايا الأسرية”، والدكتور عمر بن عبدالعزيز السعيد في لقاء بعنوان “قضايا فقهية أسرية معاصرة”.

وأضاف: كذلك إقامة لقاءات شهرية للمصلحين الأسريين وورش عملية لبحث المستجدات في القضايا الأسرية ووضع الحلول المناسبة لها ومنها: استضافة المصلح الأسري محمد شاكر الدوسري في لقاء بعنوان “إزالة المشاعر السلبية”، والمصلح الأسري عبدالله بن إبراهيم الخميس في لقاء بعنوان “حيل الدفاع النفسية وتطبيقاتها”، والمحاضر في جامعة أم القرى نايف بن محمد القرشي في لقاء بعنوان “التربية في الزمن الصعب”.

كما يقدم القسم برنامجًا توعويًا بعنوان “ثوانٍ أسرية” عبر برنامج سناب شات، وذلك عبر حساب الجمعية (osaryah) يقدمه نخبة من المستشارين والمصلحين الأسريين بالجمعية، فيما يعزم القسم على إطلاق برنامج تلفزيوني بعنوان “احسبها صح”، وهو عبارة عن (20) حلقة تتحدث عن (20) قضية أسرية في (20) دقيقة، يقدمها نخبة من أهل الفضل والعلم.

 

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