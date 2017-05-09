638 ألف ريال تعويضاً لمواطن من شركة متَّهمة بالتوطين الوهمي

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أصدرت الهيئةُ الابتدائيَّةُ لتسوية الخلافات العمَّاليَّة بمنطقة مكَّة المكرَّمة -مؤخَّرًا- حُكمًا تضمَّن إلزام شركة بأحد القطاعات الأهليَّة بتعويضِ مواطنٍ 638 ألف ريال، وهي مستحقَّاته الوظيفيَّة لدى الشركة التي قامت بفصله دون مسوِّغٍ نظاميٍّ، بالتزامن مع تورُّطها في ممارسة السعودةِ الوهميَّةِ.

وتعودُ تفاصيلُ القضيَّة، التي تُعدُّ بمثابةِ انتصاراً للجهود المستمرة، لتطبيق السعودةِ الحقيقيَّةِ بالقطاعِ الخاصِّ -بحسب حديث المحامي نصر البركاتي- عندما تعرَّض موكله (وهو شابٌّ سعوديٌّ) للفصلِ من وظيفته بالشركة المذكورة، دون مسوِّغٍ نظاميٍّ، حيث قمنا على إثرها بتقديم دعوى ضدَّها في الهيئة الابتدائيَّة لتسوية الخلافات العمَّاليَّة، وقدَّمنا جميع الأدلة على مخالفتهم في هذا الإجراء، خاصَّةً وأنَّ جميع المستندات التي تثبت تاريخ مباشرة موكلي، والتزامه بالعمل قبل تاريخ فصله، بحسب “المدينة”.

وأشار إلى أنَّ عضو الهيئة أصدر حكمه الابتدائي بعد اطِّلاعه على جميع المذكَّرات الجوابيَّة من أطراف الدعوى، والتي تبيِّن من خلالها أحقيَّة موكلي في الحصول على أجوره المتأخِّرة لدى الشركة، وبدل الإجازات، وتعويضه عن المدة المتبقِّية من عقد عمله، ومكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة لإلزام الشركة بإعطائه شهادة خدمة عن مدَّة عمله لديهم، تتضمَّن جميع المزايا التي كان يحصل عليها.