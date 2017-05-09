“الخدمة المدنية”: توطين الوظائف الحكومية بنسبة 100% خلال 3 سنوات

“الأحساء اليوم” – الأحساء

طالبت وزارة الخدمة المدنية من الجهات والهيئات الحكومية تصفير نسبة المتعاقدين والمتعاقدات معها خلال السنوات الثلاثة المقبلة، وذلك للوصول لنسبة سعودة 100% عام 2020 بما لا يخل بمستوى جودة الخدمات للمستفيدين.

وأوضح نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي في اللقاء التعريفي الثاني ببرنامج خطة السعودة 2020 أمس “الإثنين” وفقاً لـ “عكاظ”، أن سعودة الوظائف العامة للدولة تعد من الركائز الأساسية لبرنامج التحول الوطني ورؤية 2030.

وأضاف أن الهدف الاستراتيجي الأول لبرنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، يتمثل في “تحسين ثقافة العمل الحكومي”.