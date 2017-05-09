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الثلاثاء, 13 شعبان 1438 هـ, الموافق 9 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الخدمة المدنية”: توطين الوظائف الحكومية بنسبة 100% خلال 3 سنوات

“الخدمة المدنية”: توطين الوظائف الحكومية بنسبة 100% خلال 3 سنوات

“الأحساء اليوم” – الأحساء

طالبت وزارة الخدمة المدنية من الجهات والهيئات الحكومية تصفير نسبة المتعاقدين والمتعاقدات معها خلال السنوات الثلاثة المقبلة، وذلك للوصول لنسبة سعودة 100% عام 2020 بما لا يخل بمستوى جودة الخدمات للمستفيدين.

وأوضح نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي في اللقاء التعريفي الثاني ببرنامج خطة السعودة 2020 أمس “الإثنين” وفقاً لـ “عكاظ”، أن سعودة الوظائف العامة للدولة تعد من الركائز الأساسية لبرنامج التحول الوطني ورؤية 2030.

وأضاف أن الهدف الاستراتيجي الأول لبرنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، يتمثل في “تحسين ثقافة العمل الحكومي”.

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