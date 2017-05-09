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الثلاثاء, 13 شعبان 1438 هـ, الموافق 9 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الإسكان”: غير مسموح بضم المباني المتهالكة إلى “إيجار”

“الإسكان”: غير مسموح بضم المباني المتهالكة إلى “إيجار”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكدت وزارة الإسكان، عدم السماح بضم المباني المتهالكة إلى نظام إيجار، فيما تسعى إلى العمل على تحديد أعمار المباني التي سيسمح لها بضمها في النظام حال إقراره.

وقال المهندس محمد البطي؛ المشرف العام على تنظيم قطاع إيجار، إن الوزارة ستقوم بتحديد جميع المعايير والاشتراطات الخاصة بها، بهدف التأكد من صحة وسلامة المباني وتقديم جودة عالية للمستفيدين ، وفقاً لـ”الاقتصادية”.

وأوضح البطي، أنه في الوقت الحالي لا توجد أية اشتراطات حيال عمر الوحدة التأجيرية، وإنما هي من مسؤولية الوسيط العقاري ورضا الأطراف.

وذكرت وزارة الإسكان في وقت سابق، أنها تعتزم البدء في تطبيق نظام إيجار للقطاع السكني خلال شهر يونيو أو يوليو المقبل بشكل تجريبي، فيما سيتم العمل بالنظام بشكل رسمي خلال الربع الثالث من العام الميلادي الجاري، وللقطاع التجاري مطلع 2018، فيما ستصرف عوائد نظام إيجار على صيانة النظام ودفع إيجارات المواطنين المتعثرين وذوي الدخل المنخفض.

وأضافت أنها تعمل مع الجهات ذات العلاقة على إعداد العقد الموحد الخاص بالقطاع التجاري حاليا، مشيرة إلى أن مكاتب الوسطاء والشركات ستبدأ خلال الأيام المقبلة في تسجيل بيانات العقارات التي يرغب أصحابها في تأجيرها على المستفيدين.

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