“سكاي نيوز عربية” تحتفي بالذكرى السنوية الخامسة على انطلاقها

عسيري: إنشاء مدينة إعلامية ضمن جهود تطوير العمل الإعلامي بالسعودية

بوران: المملكة الجزء الأكبر من قصة نجاح سكاي نيوز عربية

الأحساء – “الأحساء اليوم”

تحت رعاية الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية، نظّم مكتب سكاي نيوز عربية في الرياض، حفلًا خاصًا في فندق “ريتزكارلتون الرياض”؛ بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة على انطلاقها، وشارك فيها ممثلون عن مختلف الهيئات والسفارات والشركات وممثلو وسائل الإعلام.

وخلال الحفل، سلم الرئيس التنفيذي لسكاي نيوز عربية نارت يوسف بوران، درع المؤسسة التقديري لكل من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ممثلة في رئيس الهيئة المكلف بندر محمد العسيري، عن دورها خلال السنوات الخمس الماضية في تسهيل المهمات الإعلامية لسكاي نيوز عربية في المملكة، وإلى هيئة الصحفيين السعوديين ممثلة في أمين عام الهيئة ونائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب الدكتور عبدالله الجحلان، باعتبارها المظلة الجامعة للإعلام المحلي، الذي أكد “بوران” أهمية التكامل والشراكة معه كركيزة أساسية للنجاح في المملكة.

كما كرمت سكاي نيوز عربية فريق مكتب سكاي نيوز عربية في الرياض، بقيادة مدير المكتب الإعلامي حمد المحمود، عن دوره خلال السنواتِ الخمسِ الماضيةِ وتكامله دوره ومهماته مع مكاتب المؤسسة المنتشرة في 26 دولة حول العالم، خصوصًا في التغطياتِ المميزةِ لعاصفةِ الحزمِ وإعادةِ الأمل.

وتخلل الحفل ندوة نقاشية بعنوان “مستقبل العمل الإعلامي في الوطن العربي”، تحدث فيها كل من بندر محمد العسيري، والدكتور عبدالله الجحلان، ونارت بوران، وأدارها الإعلامي حمد المحمود، وقدمت نماذج من أبرز المحطات التي مرت بها سكاي نيوز عربية خلال السنوات الخمس الماضية، كما سلطت الضوء على مستقبل الإعلام والتطورات المتوقعة في أدواته وطرق عمله في ظل المتغيرات المتسارعة.

وخلال مشاركته في الندوة، أكد “عسيري” أن: “المملكة العربية السعودية تبذل جهودًا كبيرة لتطوير العمل الإعلامي، وفي مقدمتها إنشاء مدينة إعلامية في المملكة، وهو ما أكدته خطة التحول الوطني 2020، الرامية إلى فتح المجال أمام المواهب الإعلامية، وخلق محتوى إعلامي جديد ليس فقط على صعيد الدولة فحسب بل أيضًا على صعيد المنطقة بأكملها”.

واعتبر “عسيري” أن: “القطاع الإعلامي في العالم العربي يتميز باعتماده على مواهب وكفاءات تقوم غالبيتها بتطوير مهاراتهم بشكل فردي، وتعمل الهيئة مع مجموعة من الجهات الحكومية مثل وزارة العمل ووزارة التجارة على رعاية هذه المواهب وتنميتها وخاصة الشابة منها، وذلك عبر خلق وتطوير برامج تشجع المواهب وتحفزهم على مواصلة العمل في القطاع الإعلامي وتطويره، الأمر الذي يساهم بدوره دعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الإعلامي”.

أما “نارت بوران” فأشار خلال كلمته: “كانت ولا زالت المملكة العربية السعودية الجزء الأكبر من قصة نجاح سكاي نيوز عربية خلال الأعوام الخمسة الماضية، وكان لا بد لنا أن نلتقي بأصدقائنا وشركائنا الذين كتبوا معنا سطور هذه القصة. ونحن على بُعد أقل أيام قليلة من الذكرى السنوية الخامسة لانطلاق سكاي نيوز عربية، فإننا لا نفكر بالسنوات التي مرت، بل بالسنوات الخمس المقبلة وكيفية مواكبة التغيرات المتسارعة في مجال الإعلام على المستويات كافة”.

وأضاف بوران: “إن سرعة التغيراتِ التي تحكم عملَ وسائل الإعلام تفرض علينا أن نكون في حالةِ تأهب دائم، وسيكون لسكاي نيوز عربية مشروع طموح بفكرة مبتكرة، سنعلن عن تفاصيلها خلال الأشهر القليل المقبلة”.

ومن جانبه، شدّد الدكتور عبدالله الجحلان، على الفرص الكبيرة والواعدة للقطاع الإعلامي العربية، وعلى أهمية مواكبة أحدث التطورات والتقنيات، للارتقاء بالمسيرة الإعلامية العربية لتحقيق أفضل النتائج المرجوة. وقال: “يستند المنتج المحتوى الإعلامي المميز على موهبة الإعلامي وقدرته على ابتكار أفكار تجذب الجمهور، إذ أصبحت الفكرة في بعض الأحيان أهم من البرنامج نفسه، كما أن التميز في العمل الإعلامي يأتي نتيجة للخبرة والممارسة وليس فقط من المناهج التعليمية التي يتلقاها الإعلامي في دراسته الجامعة”.

وفي أثناء الندوة النقاشية، ذكر بوران: “أن الثورة الرقمية وانتشار شبكات التواصل الاجتماعي أثرت بشكل كبير في صناعة الإعلام، وساهمت كذلك في ظهور تحديات جديدة أمام العاملين في هذا المجال، ورغم أن منصات التواصل الاجتماعي قد فرضت نفسها بفضل انتشارها وقدرتها على التأثير ومزاياه التفاعلية، إلا أنها لن تصل إلى مرحلة أن تصبح بديلًا للإعلام التقليدي كونها لا تخضع للضوابط المهنية التي تمكنها من أن تصبح مصدرًا موثوقًا للأخبار”.

وحول تجربة سكاي نيوز عربية خلال الأعوام الخمس الماضية، قال بوران: “تُعد سكاي نيوز عربية مؤسسة إخبارية متعددة المنصات استندت منذ انطلاقتها إلى بنية تحتية متقدمة متعددة المنصات مع تركيز كبير على الإنتاج والنشر والتوزيع الرقمي ومواكبة كل ما هو جديد، والتواجد حيث ما يتواجد جمهورها، وتقديم محتوى رصين بسرعة ودقة”.

وكانت سكاي نيوز عربية قد وقعت خلال زيارتها إلى الرياض سكاي نيوز عربية مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودية مذكرة تعاون؛ تهدف إلى الارتقاء بمستوى التنسيق والشراكة في العديد من مجالات التعاون خصوصًا في مجال تبادل الخبرات ونقل المعرفة وتدريب الكوادر الإعلامية الواعدة.

وكجزء من خطة توسيع قاعدة عملياتها الإعلامية، تنظم سكاي نيوز عربية سلسلة من الفعاليات في كل من الرياض والقاهرة ولندن وأبوظبي، كما تعتزم افتتاح “استوديو” جديد لها منتصف الشهر الجاري في مركز دبي المالي العالمي.