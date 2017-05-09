بلدية البطحاء تغلق مطعمًا ومستودعًا بسبب مخالفة الاشتراطات الصحية

الأحساء – “الأحساء اليوم”

ذكر المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بن محمد بووشل، أنه وامتدادًا لجولات المتابعة للمحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة والتي تنفذها الفرق الرقابية في البلديات التابعة للأمانة، أغلقت بلدية البطحاء الحدودية مطعمًا ومستودعًا مخالفين للاشتراطات الصحية والفنية، وإتلاف 85 كيلوجرامًا من الأغذية “الفاسدة” والأدوات المستخدمة في هذا النشاط، مؤكدًا تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة.

ومن جهته، أكد رئيس بلدية البطحاء راجي الشبعان، رصد عدد من المخالفات تجاه تلك المنشأتين من أبرزها (سوء التخزين للمواد الغذائية، وتدني مستوى النظافة، والافتقاد للاشتراطات الصحية وكذلك الفنية)، منوّهًا بأن المواطن والمقيم في مدينة البطحاء وتوابعها يمثلان الرقيب الأول لأعمال البلدية من خلال دورهم المهم في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات في محال أنشطة الصحة العامة، وذلك عبر التواصل مع البلدية من خلال الرسائل النصية sms أو التواصل عبر خدمة الواتساب للرقم المخصص لذلك (0544298198).