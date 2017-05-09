“الصندوق العقاري”: “مصرف الراجحي” بدأ في استقبال طلبات التمويل المدعوم

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم “الثلاثاء”، أن “مصرف الراجحي” بدأ في استقبال طلبات التمويل المدعوم.

ووقع الصندوق مع كل من “بنك الرياض” و”العربي الوطني” و”مصرف الإنماء” و”بنك البلاد” و”مصرف الراجحي” و”البنك الأهلي” و”السعودي الفرنسي” وبنك “الجزيرة” إضافة إلى شركة “بداية لتمويل المنازل” وشركتي “أملاك العالمية” و”سهل” اتفاقية لتقديم برنامج التمويل المدعوم للمواطنين.

يذكر أن وزير الإسكان ماجد الحقيل أوضح قبل أيام عدة أن المواطنين، الذين تقل دخولهم الشهرية عن 14 ألف ريال من المستفيدين من صندوق التنمية العقارية لن يدفعوا فوائد مالية للبنوك، مشيرا إلى أن نسبة هؤلاء تصل إلى 85% من المستفيدين من الصندوق الحاليين الذين ظهرت أسماؤهم والبنوك هي مجرد مقدم للخدمة بالنيابة عن الصندوق.