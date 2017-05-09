إحباط إرسالية حليب تحتوي على 39 ألف علبة خمر

الأحساء – واس

أحبط جمرك البطحاء محاولة تهريب كمية كبيرة من الخمور بلغت 39.192 علبة، عُثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية وردت للجمرك عبارة صناديق من “حليب جوز الهند”.

وأفاد مدير عام الجمرك عبدالرحمن المحنّا, أنه قَدِمت للجمرك إرسالية عبارة عن “حليب جوز الهند” محمولة على إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة بقصد المرور عبر أراضيها إلى دولة مجاورة, وذلك بقيادة أحد القادمين، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية عُثر على تلك الكمية من الخمور مُخبأة بطريقة فنيّة ضمن الإرسالية، بحيث وضعت الكراتين التي تحتوي على عبوات حليب جوز الهند أعلى الحمولة، في حين وضعت كراتين الخمور أسفل الحمولة.