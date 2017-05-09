تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الثلاثاء, 13 شعبان 1438 هـ, الموافق 9 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

إحباط إرسالية حليب تحتوي على 39 ألف علبة خمر

إحباط إرسالية حليب تحتوي على 39 ألف علبة خمر

الأحساء – واس

أحبط جمرك البطحاء محاولة تهريب كمية كبيرة من الخمور بلغت 39.192 علبة، عُثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية وردت للجمرك عبارة صناديق من “حليب جوز الهند”.

وأفاد مدير عام الجمرك عبدالرحمن المحنّا, أنه قَدِمت للجمرك إرسالية عبارة عن “حليب جوز الهند” محمولة على إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة بقصد المرور عبر أراضيها إلى دولة مجاورة, وذلك بقيادة أحد القادمين، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية عُثر على تلك الكمية من الخمور مُخبأة بطريقة فنيّة ضمن الإرسالية، بحيث وضعت الكراتين التي تحتوي على عبوات حليب جوز الهند أعلى الحمولة، في حين وضعت كراتين الخمور أسفل الحمولة.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

“التجارة”: تغريم شركة سيارات باعت مركبة متضررة على أنها جديدة

“التجارة”: تغريم شركة سيارات باعت مركبة متضررة على ...

صحة الشرقية تستعد للغبار وتنصح بعدم الخروج إلا للضرورة

صحة الشرقية تستعد للغبار وتنصح بعدم الخروج إلا ...

بالأمر الملكي.. بترقية وتعيين 82 قاضياً بديوان المظالم

بالأمر الملكي.. بترقية وتعيين 82 قاضياً بديوان المظالم

“الشورى” يتوافق مع مجلس الوزراء ويقر نظام التجارة بالمنتجات البترولية

“الشورى” يتوافق مع مجلس الوزراء ويقر نظام التجارة ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*