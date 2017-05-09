بالأمر الملكي.. بترقية وتعيين 82 قاضياً بديوان المظالم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – أمراً ملكياً، بترقية وتعيين عددٍ من قضاة ديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

صرح بذلك معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف, مبيناً أن الأمر الملكي تضمن ترقية قاضيين إلى درجة قاضي استئناف وآخرين إلى درجة رئيس محكمة / ب , وترقية 14 قاضياً إلى درجة وكيل محكمة / ب ، وترقية 15 قاضياً إلى درجة قاضي / أ ، وترقية 5 قضاة إلى درجة قاضي / ب ، وتعيين 3 على درجة قاضي ب ، وتعيين 41 ملازماً قضائياً .

وأكد الشيخ اليوسف أن هذا الأمر الملكي بالترقية والتعيين يأتي امتداداً لحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- على دعم مرفق قضاء ديوان المظالم؛ وتذليل السبل للوصول إلى تطلعات القيادة الرشيدة – وفقها الله – بقضاء عادل منجز.

وسأل رئيس ديوان المظالم، الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويوفقه لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين.