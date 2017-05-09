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الثلاثاء, 13 شعبان 1438 هـ, الموافق 9 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

صحة الشرقية تستعد للغبار وتنصح بعدم الخروج إلا للضرورة

صحة الشرقية تستعد للغبار وتنصح بعدم الخروج إلا للضرورة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تشهد المنطقة الشرقية هذه الأيام تغيرات في العوامل الجوية تتمثل في حالة الغبار الحالية وتدني الرؤية.

حيث أصدرت صحة الشرقية بيان تنصح الجميع بعدم الخروج في مثل هذه الأجواء إلا للأعمال الضرورية والابتعاد قدر المستطاع عن مثيرات الحساسية ، وتؤكد على أهمية وضع الكمام الطبي لحماية الجهاز التنفسي مؤكدةً على والالتزام بالتعليمات الطبية واستخدام الأدوية الخاصة بالأزمات الربوية لتجنب الإصابة وحماية المريض لنفسه من الأمراض مع مراعاة إغلاق النوافذ في المنزل جيداً حفاظاً على صحته وسلامته، علماً بأن كبار السن والأطفال المصابين بالربو هم الأكثر تأثراً بالغبار وبين أن عدد الحالات المصابة بأزمات الربو.

وأكدت على لسان ناطقها الإعلامي أسعد سعود أن مستشفيات ومراكز الرعاية الصحة الأولية التابعة لصحة الشرقية بعون الله مستعدة لتلك التغيرات الجوية ، من خلال توفير الأدوية الخاصة بالحساسية والربو وجاهزية كافة الكوادر الطبية والتمريضية ، وبين أن مدير عام صحة الشرقية أكد على مدراء المستشفيات والصحة العامة بمضاعفة الاستعدادات الطبية والفنية لاستقبال المرضى المصابين جراء الغبار وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لهم ، متمنياً للجميع الصحة والسلامة.

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