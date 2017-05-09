جهاز ياباني للعثور على المفقودين المصابين بالخرف

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تحمل شركة أمنية يابانية كبيرة خطة طموحة تهدف لتعقب المسنين المصابين بالخرف، عبر جهاز محمول بحجم الإبهام، أملا في العثور عليهم وإعادتهم إلى المنزل في حال فقدانهم.

وقامت شركة “Sohgo Security Services”، والتي تعرف أيضا باسم “Alsok”، بتسليم ألفي جهاز “Mimamori Tag” إلى نحو 10 مدن يابانية، لتتم تجربتها على كبار السن، حيث يعمل الجهاز مع تطبيق مصاحب عن طريق البلوتوث، مما يسمح بإرسال بيانات موقع المستخدم لطاقم التمريض المنزلي أو لأفراد الأسرة.

كما أطلقت الشركة أيضا جهاز “tabletop” الذي يدعم عمل النظام، وتقول الشركة إنه من خلال التجارب وجدت بأن الجهاز خفض بشكل كبير الوقت المستغرق في العثور على الشخص المفقود.

ومن المتوقع أن يساعد هذا النظام في حماية المصابين بالخرف، حيث أن شيخوخة سكان البلاد تعني المزيد من المصابين بالخرف، إذ تشير التقارير إلى أن عدد حالات المصابين بالخرف المفقودين قد سجلت ارتفاعا بـ1452 حالة في العام 2015، مقارنة بالعام 2014، وقد بلغ عددهم 12208 حالات.

وتعمل شركة “Alsok” مع 23 شركة ومنظمة لتوفير الجهاز بكميات كافية، إلى جانب الحصول على موظفين لتحميل التطبيق إلى هواتفهم الذكية، من أجل ضمان فعالية أكبر لتحديد مواقع الأشخاص الحاملين للجهاز.

وقالت الشركة إنه “إذا تعاون العديد من الناس عن طريق تحميل التطبيق، فبإمكاننا الحصول على شبكة موثوقة جدا لتعقب كبار السن في جميع أنحاء البلاد”.

ومن المقرر أن يبدأ توزيع الجهاز قبل الربيع المقبل، حيث يصل سعره إلى 2200 ين (19.49 دولار)، بينما تكلف أجهزة “tabletop” ما يعادل 23 ألف ين (203.80 دولار)، وتخطط الشركة لتأجير الجهاز الأخير مقابل 1400 ين (12.41 دولار) في الشهر.