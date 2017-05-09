“التجارة”: تغريم شركة سيارات باعت مركبة متضررة على أنها جديدة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

نشرت وزارة التجارة والاستثمار حكما قضائيا بمخالفة غش تجاري صدر بحق شركة سيارات تورطت في بيع مركبة متضررة لأحد المواطنين على أنها جديدة.

وأوضحت الوزارة أن الحكم صدر من المحكمة الجزائية بأبها ضد شركة “التوكيلات العالمية للسيارات”، وقضى بغرامة مالية قدرها 300 ألف ريال، وتم نشره في صحيفتين محليتين على نفقة الشركة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تقديم أحد المواطنين بلاغاً، أشار فيه إلى شراء سيارة من الشركة واكتشف عند تسلمها أنها مصدومة، وبمراجعته للشركة عرضت عليه تعويضاً بمبلغ 15 ألف ريال لقاء تلك الأضرار إلا أنه رفض وطلب تقريراً عما حصل للسيارة، وبالتحقيق في الأمر أقرت الشركة بوجود أضرار في السيارة لم يتم إخبار العميل عنها.