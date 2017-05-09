مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 6918.82 نقطة

الأحساء – واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 54.28 نقطة ليقفل عند مستوى 6918.82 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 175 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 71 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 107 شركات ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 52 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سلامة, ونماء للكيماويات, وجرير, وأسيج, وإتحاد الخليج الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات الصقر للتأمين, وجدوى ريت الحرمين, والاتحاد التجاري, واميانتيت, والدرع العربي, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.16% و 2.80%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وبترو رابغ, وجدوى ريت الحرمين، ونماء للكيماويات، هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, ودار الأركان، والإنماء, وبترو رابغ, والراجحي, هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 28.77 نقطة ليقفل عند مستوى 4370.28 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.3 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 64 ألف سهم تقاسمتها 164 صفقة.