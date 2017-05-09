تربية الملك فيصل تستهدف منسوبي تعليم الأحساء بدورة إعداد المدربين

الأحساء – “الأحساء اليوم”

في إطار خطتها لتفعيل برامجها في مجال التدريب وخدمة المجتمع، نظّمت وكالة كلية التربية للتدريب وخدمة المجتمع بجامعة الملك فيصل، مؤخرًا، برنامجًا تدريبيًا لإعداد المدربين TOT، ضمن البرامج التي تقدمها وكالة الكلية لمنسوبي الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء، قدمها الدكتور بقسم الإدارة التعليمية بالكلية أحمد عبدالفتاح الزكي، بإشراف وكيل الكلية للتدريب وخدمة المجتمع الدكتور أنور بن عبدالعزيز النعيم.

ومن جانبه، صرح الدكتور أنور النعيم، بأن البرنامج يهدف إلىبناء اتجاهات إيجابية لدى المتدربين نحو مفهوم التدريب وأهميته وحاجة الميدان التربوي إليه، وكذلك إكساب المتدربين المهارات الأساسية اللازمة لتقديم برامج تدريبية.

وفي ختام البرنامج التدريبي، الذي استمر ثلاثة أيام وحضره نحو 26 متدربًا ومتدربة من منسوبي إدارة التعليم، ألقى وكيل الكلية كلمة، شكر فيها المدرب، مؤكدًا الفائدة الكبيرة من هذا البرنامج، ومن ثم قام بتوزيع شهادات الحضور على المتدربين.