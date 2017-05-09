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الثلاثاء, 13 شعبان 1438 هـ, الموافق 9 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

مدني الشرقية يحتفي مديره السابق “العثمان” وعدد من الضباط المتقاعدين

مدني الشرقية يحتفي مديره السابق “العثمان” وعدد من الضباط المتقاعدين

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أقامت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، مؤخرًا، حفل تكريم لمدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية سابقًا اللواء متقاعد أسعد محمد العثمان، وعدد من الضباط المتقاعدين.

وفي الأثناء، ألقى مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد محمد يحيى الزهراني، كلمة رحب فيها بالمتقاعدين وشكرهم على ماقدموه من عمل مخلص لخدمة دينهم ووطنهم ومليكهم، حيث كانوا مثالًا يحتذى في العمل المتقن والخلق القويم، فيما ألقى اللواء مهندس أسعد العثمان، كلمة قدم فيها شكره وتقديره باسمه ونيابة عن زملائه المتقاعدين، لمدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية ولزملائه في جميع محافظات المنطقة الشرقية على وفائهم، وعلى هذا التكريم المتميز، مؤكدًا أن ذلك لايستغرب منهم.

وفي ختام الحفل، قدمت الهدايا التذكارية بهذه المناسبة، وتناول الجميع طعام الغداء على شرف المحتفى بهم.

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