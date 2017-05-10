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الأربعاء, 14 شعبان 1438 هـ, الموافق 10 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

شرطة الرياض تضبط 3 فلبينيين مطلوبين في قضية قتل بـ”الشرقية”

شرطة الرياض تضبط 3 فلبينيين مطلوبين في قضية قتل بـ”الشرقية”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، بأنه في إطار التعاون المشترك بين شرط المناطق فقد تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من ضبط ثلاثة وافدين من الجنسية الفلبينية مطلوبين على ذمة قضية قتل بالمنطقة الشرقية وارتكابهم الفرار إلى خارج المنطقة.

وكانت الجهة المختصة بشرطة منطقة الرياض، قد تلقت معلومات من شرطة المنطقة الشرقية تشير إلى تواجد المتهمين المطلوبين لديها على ذمة قضية مقتل وافد فلبيني بالقرب من هجرة خريص، على إثره قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بجملة من الإجراءات البحثية أسفرت بفضل الله عن تحديد مكان تواجدهم وضبطهم في حي السلي بالرياض.

وأضاف الناطق الإعلامي بشرطة الرياض، أنه تم التحفظ على المتهمين وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة رهن استكمال إجراءات تسليمهم للجهة الطالبة لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص.

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