“الأرصاد”: رياح نشطة مثيرة للغبار على الشرقية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تشير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعات الطقس اليوم الأربعاء، إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة, المدينة المنورة, الرياض, القصيم, حائل) ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كذلك تتكون السحب الرعدية الممطرة والمسبوقة بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية.