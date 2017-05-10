برعاية “المحبوب”.. تقنية الأحساء تختتم أنشطة العام وتكرّم المتميزين

الأحساء – “الأحساء اليوم”

اختتمت الكلية التقنية بالأحساء، مؤخرًا، أنشطتها للعام التدريبي 37-1438هـ، برعاية عميد الكلية عادل بن عبدالله المحبوب، وحضور وكيل الكلية لخدمات المتدربين غازي بن صالح العيد، وذلك على مسرح الدراسات العامة.

وتضمن الحفل، الذي بدأ بآيات من الذكر الحكيم، كلمة رئيس وحدة النشاط شكري بن عبدالله الحمام، وعرضًا مرئيًا عن الأنشطة من إخراج المتدرب أحمد بوحسن، إضافة إلى عرض تسلسل زمني لبرامج وفعاليات وإنجازات المتدربين خلال العام التدريب 37-1438هـ، فيما قدم عدد من المتدربين فقرات إنشادية وشعرية عن حب الوطن.

من جانبه، ألقى وكيل الكلية لخدمات المتدربين، كلمة أكد فيها أن سر الإنجازات التي تحققت من مناشط وفعاليات يكمن في مشاركة المتدربين فيها وحرصهم على استقلال أوقاتهم بما يفيدهم وتنمية مواهبهم في الأنشطة المختلفة التي تنفذها الكلية، وأن كثيرًا منها من أفكار المتدربين أنفسهم، مقدمًا في هذا الصدد شكره لأعضاء لجنة النشاط على الجهود الكبيرة التي بذلت خلال العام التدريبي من مناشط مختلفة في المجال التقني والثقافي والرياضي والاجتماعي والكشفي وخدمة وتنمية المجتمع.

وشهد ختام الحفل، تكريم المتميزين في الأنشطة من الجوالة بإشراف محمد المحيفيظ، والنشاط الرياضي بإشراف أسامة العبدالقادر، والخدمات الإرشادية بإشراف محمد الحمام، ونادي الموهوبين بإشراف المهندس محمد الشريدي، ونادي التصوير الضوئي بإشراف علي اليوسف، ومتابعة مدير العلاقات العامة والإعلام وليد الشويهين، ولجنة النشاط ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام، وإدارة الأمن وإدارة السلامة المهنية، والوحدة الصحية وصندوق المتدربين.