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الأربعاء, 14 شعبان 1438 هـ, الموافق 10 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“العمل” تتلقى حوالي 5 آلاف طلب للتسجيل في “وصال”

“العمل” تتلقى حوالي 5 آلاف طلب للتسجيل في “وصال”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مع 4907 طلبات للتسجيل في خدمة “وصال” التي أطلقتها الوزارة الشهر الماضي، وتهدف إلى الوصول إلى المتعففين.

وكشف المشرف العام على وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية د. عبدالعزيز الفريان، أنه تم قبول 634 طلبًا من فريق العمليات، فيما تم قبول 165 طلبًا بشكل مبدئي من قبل المكاتب، ويجري الآن التحقق من أهلية الاستحقاق من قبل مكاتب الضمان حسب النطاق الجغرافي، في حين تم حذف 9 طلبات لعدم رغبة الشخص المتعفف، مشيرا إلى أنه تم قبول 52 طلبا بشكل نهائي.

وأوضح الدكتور الفريان، إلى أن من مجموع الطلبات التي تلقتها الوزارة منذ تدشين الخدمة والتي بلغت 4907 طلبات، منها 3174 طلبًا لمتعففين من الذكور، و1733 لمتعففات من الإناث، لافتا إلى أن منطقة مكة المكرمة هي أكثر مناطق المملكة في عدد الطلبات، حيث بلغت 1336 طلبا، تليها منطقة الرياض 1101 طلب، ثم منطقة عسير ب510 طلبات.

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