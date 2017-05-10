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الأربعاء, 14 شعبان 1438 هـ, الموافق 10 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

بعنوان "تكاتف.. لوطن آمن"..

“عيون الشرقية” يطلق مبادرة مجتمعية لتنمية روح المواطنة بمشاركة 14جهة

“عيون الشرقية” يطلق مبادرة مجتمعية لتنمية روح المواطنة بمشاركة 14جهة

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أطلق حساب عيون الشرقية في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم أول أمس الإثنين، مبادرة “تكاتف.. لوطن آمن” النوعية، التي تأتي مزامنة مع التحول النوعي للحساب، وتتضمن طرح رسائل توعوية دورية في الولاء للوطن والقيادة الرشيدة والمحافظة على الممتلكات العامة، وتجنب السرعة، والمخدرات، وغير ذلك من الأمور التي تهم المجتمع عبر مواقع التواصل؛ بهدف تنمية روح المواطنة والمساهمة في التوعية وغرس القيم الإيجابية بمشاركة 14 جهة تتراوح بين حكومية وخيرية وتجارية وإعلامية.

وبدوره، أوضح المشرف على الحساب سعد بن حمد العيد، أن المبادرة تأتي من منطلق المسؤولية الاجتماعية وتستهدف مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فئة الشباب، وتأتي كإحدى المبادرات النوعية التي يتبناها الحساب بمشاركة شركاء النجاح، الذين شكرهم “العيد” على احتضانهم للمبادرة وتمنى أن تحقق أهدافها المنشودة، مؤكدًا أن أسرة الحساب تسعى لإيجاد إعلام ناجح مسؤول تجاه وطنه ودينه ومجتمعه وفقًا لرؤية 2030.

جدير بالذكر، أن الحساب، الذي يرتاده قرابة المليوني زائر شهريًا ويُدار من قبل فريق إعلامي، يحظى بمتابعة العديد من المسؤولين في المنطقة، ويشارك بفعالية في تغطية المهرجانات والفعاليات النوعية آخرها تغطية اللقاء السنوي لبر الشرقية، وحفل تخرج طلاب جامعة الملك فيصل بالأحساء، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، إضافة إلى رعايته الإعلامية للعديد من الفعاليات في المنطقة.

 

 

ترويسة الحساب في تويتر نموذج من المبادرة 1 المشرف على الحساب الإعلامي سعد بن حمد العيد

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