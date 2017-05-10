جامعة الإمام عبدالرحمن تتسلم شهادات الاعتماد المؤسسي والبرامجي من “تقويم التعليم”

الأحساء – “الأحساء اليوم”

تسلّم مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، مؤخرًا، شهادة الاعتماد المؤسسي لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، إضافة إلى شهادات الاعتماد البرامجي لكل من كلية طب الأسنان والتمريض والطب من المركز الوطني للتقويم والاعتماد لأكاديمي بهيئة تقويم التعليم بالرياض، وذلك في دورته الرابعة والخامسة صباح أمس الثلاثاء، في مقر هيئة تقويم التعليم بالرياض.

وذكر “الربيش” أن ما حققته الجامعة من إنجازات على المستوى المحلي والدولي جاءت بفضل الله ثم بمجهودات القائمين من عمداء الكليات ورؤساء البرامج الأكاديمية وإدارة وأعضاء هيئة تدريس وطلاب، والمجهود الذي قامت به عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي في مساعدة برامج الجامعة للحصول على الاعتماد الأكاديمي، مؤكدًا أن هذا سيكون حافزًا لتشجيع بقية البرامج للمضي قدمًا والحصول على الاعتماد.

عبّر “الربيش” عن جزيل شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي عهده، وسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمهم لمسيرة التعليم، كما شكر وزير التعليم على دعم الجامعة وتذليل صعوباتها والوصول بها للأهداف المنشودة، مؤكدًا أن الاعتماد الأكاديمي سيسهم وبصورة مباشرة في تحسين جودة مخرجات برامج الجامعة والتي تعتبر أحد الروافد الأساسية لرؤية المملكة 2020-2030م.

وتابع: كما هو معلوم فقد حصلت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل على الاعتماد المؤسسي الكامل العام الماضي 1436 هـ – 2015 م لتخوض تحديًا جديدًا وتقدم برامج الطب، طب الأسنان والتمريض، بل وتدخل في تحدي أكبر بالتقديم لخمس برامج أكاديمية هي التاريخ والدراسات الإسلامية وهندسة المباني وعلوم المختبرات الطبية والرعاية التنفسية بعد أن نالت الاعتماد الأكاديمي البرامجي للطب وطب الأسنان والتمريض، والتي من المتوقع زيارة مراجعي المركز الوطني للاعتماد لها في الفصل الدراسي الأول من العام المقبل -بإذن الله- ولم تخض جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل هذه التحديات إلا لثقتها التامة في كفاءتها وتميزها إداريًا وأكاديميًا ومؤسسيًا.

جدير بالذكر، أن اعتماد هذه البرامج يأتي ضمن الخطة الزمنية التي أعدتها جامعة الدمام والتي تم اعتمادها من مجلس الجامعة بتاريخ 28/12/2015م بها لاعتماد 59 برنامجًا في الفترة من 1437 – 1442هـ الموافق من 2016 – 2021م.